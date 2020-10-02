Melania Trump'Ä±n gizli ses kayÄ±tlarÄ± CNN International'da yayÄ±nlandÄ±

CNN'in haberine gÃ¶re, gizlice yapÄ±lan kayÄ±tlar Melania Trump'Ä±n 2018'de danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Stephanie Winston Wolkoff'a ait.Â

Ses kaydÄ±nda, Melania Trump, Trump'Ä±n Meksika sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan geÃ§en aileleri Ã§ocuklarÄ±ndan ayÄ±rma politikasÄ± ile Noel hazÄ±rlÄ±klarÄ± gibi geleneksel ABD baÅŸkanÄ± eÅŸi gÃ¶revlerini yerine getirmesi noktasÄ±nda kendisine yÃ¶neltilen eleÅŸtirilerden duyduÄŸu hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.Â

Melania Trump, ses kaydÄ±ndaki, "SuÃ§ ortaÄŸÄ± olduÄŸumu sÃ¶ylÃ¼yorlar. Onunla aynÄ±yÄ±m, onu destekliyorum. Ben olduÄŸum yerde yeterince yapamÄ±yorum, yeterince sÃ¶ylemiyorum." ifadelerini kullandÄ±.Â

Ses kaydÄ±nda Noel hazÄ±rlÄ±klarÄ±yla ilgili eleÅŸtirilere deÄŸinen Melania Trump, "Noel meseleleri Ã¼zerine biraz zaman ayÄ±rÄ±yorum, biliyorsun. Noel malzemeleri ve dekorasyonlarÄ± kimin umurunda? Ama benim bunu yapmam gerekiyor, deÄŸil mi? Tamam, Noel iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ± ve Noel'i planladÄ±ÄŸÄ±mÄ± sÃ¶ylÃ¼yorum ve peki ailelerinden ayrÄ±lan Ã§ocuklar ne olacak?" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

Melania Trump, gÃ¶Ã§men Ã§ocuklarÄ± anneleriyle yeniden bir araya getirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "ÅžansÄ±m yoktu, sÃ¼recin kanun yoluyla ilerlemesi gerekiyor." dedi.Â

Ailelerinden alÄ±nan Ã§ocuklarÄ±n gÃ¶zetim merkezlerinde uygun ÅŸartlarda misafir edildiklerini savunan Melania Trump, "Ã‡ocuklar, 'Vay be kendi yataÄŸÄ±m mÄ± olacak? Yatakta mÄ± uyuyacaÄŸÄ±m? Giysilerim iÃ§in bir dolabÄ±m olacak mÄ±?' diyor. Bunu duymak Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼ ama kendi Ã¼lkelerinde buna sahip deÄŸillerdi, yerde uyuyorlardÄ±. Orada gÃ¼zelce bakÄ±lÄ±yorlar. Ama biliyorsun, evet, ebeveynleriyle deÄŸiller, Ã¼zÃ¼cÃ¼. Ama buraya tek baÅŸlarÄ±na, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla geldiklerinde bir ÅŸeyler yapmalÄ±sÄ±n." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

Melania Trump'Ä±n Ã–zel Kalem MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Stephanie Grisham, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Wolkoff'un ses kaydÄ±nÄ± yayÄ±nlamasÄ±nÄ±n "ifÅŸa etmeme sÃ¶zleÅŸmesinin" bilerek ihlali olduÄŸunu bildirdi.Â

Wolkoff'un Melania Trump hakkÄ±nda kaleme aldÄ±ÄŸÄ± "Melania ve Ben: First Lady ile ArkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±n YÃ¼kseliÅŸi ve DÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ (Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady) adlÄ± kitapta Melania Trump'Ä±n Ã¼vey kÄ±zÄ± Ivanka Trump ile iliÅŸkisinden evliliÄŸine ve hÃ¼kÃ¼met politikalarÄ±na kadar birÃ§ok konuda ses getirecek noktalara deÄŸindiÄŸi belirtiliyor.

Â