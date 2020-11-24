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24.11.2020 - 01:09 | | AA

Michigan eyaletindeki seçim sonuçları Biden'ın kazandığı yönünde tescil edildi

ABD'de Başkanlık yarışındaki kritik eyaletlerden Michigan'daki seçimleri Demokrat Joe Biden'ın kazandığı tescil edildi.

Michigan eyaletindeki seçim sonuçları Biden'ın kazandığı yönünde tescil edildi

 

Michigan Seçim Kurulu, bugün yaptıkları açıklamada, Demokratlar'ın başkan adayı Joe Biden'ın eyaletteki Başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ı geride bıraktığını açıkladı. 

Bu açıklama ile Michigan'daki 83 bölgedeki sonuçlar tescil edilmiş ve Biden'ın bu eyaletteki zaferi resmileşmiş oldu. 

Trump ekibi seçimler için en kritik eyaletlerden olan ve Biden'ın 150 binden fazla oy farkı attığı Michigan'da seçim sonuçlarını mahkemeye taşımış ancak bir sonuç alamamıştı. 

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı. 

Seçimlerde hile olduğunu iddia eden Trump, seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti.

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