Midilli Adası'nda göçmenlere Yunan polisinden sert müdahale

Demirören Haber Ajansı, Avrupaya gitmek isteyen göçmenlerin Çanakkale ve Balıkesir gibi sahil kentlerinden başlayan yolcuğuna Yunan adası Midillide de tanıklık etti. Türkiye'nin Avrupa ülkelerine gitmek isteyen mültecilere müdahale etmeme kararı sonrası, botlarla Midilli Adasına giden göçmenler, buradan da Atina geçip diğer Avrupa ülkelerine gitmek istiyor. Göçmen rotasının önemli duraklarından Midilli Adası ise son dönemde gidenlerle birlikte binlerce göçmene ev sahipliği yapıyor.

Yunanistanın, bazı göçmenleri 1 yılı aşkın süredir adada tuttuğu ve Atinaya geçişlerine izin vermediği öne sürüldü. Ancak dün akşam bir grup göçmenin gemiyle Atinaya geçişine izin verildiği dedikoduları adadaki göçmenler arasında yayıldı. Yüzlerce göçmen, iskeleye giderek Atinaya gittiğini düşündükleri gemiye binmek istedi. Ancak barikat kuran Yunan polisi, gemiye 100 metre kadar yaklaşan göçmenlere izin vermedi. Zaman zaman oturma eylemi yapan göçmenlere Yunan polisi müdahale ederek limandan uzaklaştırdı. Yunan polis amirinin, bazı göçmenlerle konuşarak dağılmaları için ikna etmeye çalıştığı görüldü.

Eylem yapan göçmenler, Yunan polisi tarafından otobüslerle adada bulunan göçmen kampına götürüldü. Polisin güvenlik önlemleri ise devam ediyor.