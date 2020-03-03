MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Midilli Adası'nda göçmenlere Yunan polisinden sert müdahale
ABONE OL
03.03.2020 - 17:51 | | DHA

Midilli Adası'nda göçmenlere Yunan polisinden sert müdahale

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan sığınmacıların gemiye bindirilerek Atinaya gönderildiği iddiası üzerine yüzlerce göçmen iskeleye toplandı. Atinaya gittiğini düşündükleri gemiye binmek isteyen göçmenlerle limanda barikat kuran Yunan polisi arasında gerginlik çıktı

Midilli Adası'nda göçmenlere Yunan polisinden sert müdahale

 

Demirören Haber Ajansı, Avrupaya gitmek isteyen göçmenlerin Çanakkale ve Balıkesir gibi sahil kentlerinden başlayan yolcuğuna Yunan adası Midillide de tanıklık etti. Türkiye'nin Avrupa ülkelerine gitmek isteyen mültecilere müdahale etmeme kararı sonrası, botlarla Midilli Adasına giden göçmenler, buradan da Atina geçip diğer Avrupa ülkelerine gitmek istiyor. Göçmen rotasının önemli duraklarından Midilli Adası ise son dönemde gidenlerle birlikte binlerce göçmene ev sahipliği yapıyor.

Yunanistanın, bazı göçmenleri 1 yılı aşkın süredir adada tuttuğu ve Atinaya geçişlerine izin vermediği öne sürüldü. Ancak dün akşam bir grup göçmenin gemiyle Atinaya geçişine izin verildiği dedikoduları adadaki göçmenler arasında yayıldı. Yüzlerce göçmen, iskeleye giderek Atinaya gittiğini düşündükleri gemiye binmek istedi. Ancak barikat kuran Yunan polisi, gemiye 100 metre kadar yaklaşan göçmenlere izin vermedi. Zaman zaman oturma eylemi yapan göçmenlere Yunan polisi müdahale ederek limandan uzaklaştırdı. Yunan polis amirinin, bazı göçmenlerle konuşarak dağılmaları için ikna etmeye çalıştığı görüldü.

Eylem yapan göçmenler, Yunan polisi tarafından otobüslerle adada bulunan göçmen kampına götürüldü. Polisin güvenlik önlemleri ise devam ediyor.

Terör saldırısında yaralanan gümrük personeli şehit olduAğrı’nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak sınır kapısında servis aracına yapılan roketli saldırıda yaralanan gümrük personeli Özgür Kavastan şehit oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Atalay Demirci'nin cezası belli oldu

Son dakika | Atalay Demirci'nin cezası belli oldu

SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

Sıradaki Haber