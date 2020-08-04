MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Mısır, Bahreyn ve Yemen'de can kayıpları ve vakalar arttı
ABONE OL
04.08.2020 - 04:43 | | AA

Mısır, Bahreyn ve Yemen'de can kayıpları ve vakalar arttı

Yeni tip corona virüs (covid-19) kaynaklı can kayıpları Mısır'da 4 bin 888'e, Bahreyn'de 150'ye, Yemen'de 499'a yükseldi.

Mısır, Bahreyn ve Yemen'de can kayıpları ve vakalar arttı

 

Mısır Sağlık Bakanlığı, virüs kaynaklı 23 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 157 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık yaptığı açıklamada, ülkede toplam can kaybının 4 bin 888'e, vaka sayının 94 bin 640'a yükseldiğini, bin 611 kişinin iyileşmesiyle 44 bin 66 kişinin de sağlığına kavuştuğunu aktardı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kovid-19 kaynaklı 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 299 yeni enfekte vaka olduğunu bildirdi.

Bakanlık, ülkede toplam can kaybının 150'ye, vaka sayısının 41 bin 835'e yükseldiğini, iyileşenlerin ise 39 bin 7 kişi olduğunu kaydetti.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi de iyileşti.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 499'a, yeni vaka ile hasta sayısı bin 734'e yükselirken, 863 kişi de sağlığına kavuştu.

Aydın'da bir inek beşiz buzağı doğurduAydın'ın Kuyucak ilçesinde, Montbeliarde ırkı olduğu öğrenilen 'Çilem' isimli ineğin ikiz doğurmasını bekleyen çiftçi aile, 3'ü dişi olmak üzere beşiz doğurmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çeşme'de 6 işletme 15 gün süreyle kapatıldı!

Çeşme'de 6 işletme 15 gün süreyle kapatıldı!

Yüz binlerce kişi bekliyordu! Ve belli oldu 1200 lira...

Yüz binlerce kişi bekliyordu! Ve belli oldu 1200 lira...

Hepsi güncellendi... İşte sıfır otomobil fiyatları!

Hepsi güncellendi... İşte sıfır otomobil fiyatları!

Bakan Pakdemirli'den orman yangınları ile ilgili açıklama

Bakan Pakdemirli'den orman yangınları ile ilgili açıklama

Sıradaki Haber