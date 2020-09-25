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25.09.2020 - 12:01 | | AA

Mısır ordusu balıkçı teknesine ateş açtı...3 gözaltı!

Mısır ordusu, Gazze açıklarında avlanan 3 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı.

Mısır ordusu balıkçı teknesine ateş açtı...3 gözaltı!

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, Mısır deniz kuvvetlerine ait hücum botlarının, Gazze açıklarında avlanan ve Mısır karasularına giren 3 Filistinli balıkçının bulunduğu tekneye ateş açtığını belirtti.

Daha sonra teknede bulunan aynı aileden 3 balıkçının gözaltına aldığını ifade eden Ayaş, durumlarının ve nereye götürüldüklerinin henüz öğrenilemediğini ekledi.

Konuyla alakalı Mısır tarafından ya da Gazze'deki Filistin bakanlıklarından açıklama yapılmadı.

 

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