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25.12.2020 - 00:25 | | AA

Mısır ve İsrail arasındaki doğal gaz hattına bombalı saldırı

Mısır ve İsrail arasında doğal gaz akışını sağlayan ana boru hattı bombalı saldırıya uğradı.

Mısır ve İsrail arasındaki doğal gaz hattına bombalı saldırı

 

Mısır'ın kuzeydoğusunda yer alan Kuzey Sina vilayetinin valisi Muhammed Şuşa tarafından yapılan yazılı açıklamada, "El-Ariş kentinin batısındaki Sabika bölgesinde, El-Ariş'e giden ana boru hattı bombalı saldırıya uğradı." ifadelerine yer verildi. 

Patlama sonucunda can kaybının olmadığını açıklayan Şuşa, hükümete bağlı Mısır Doğal Gaz Şirketi "GASCO" yetkililerinin yangını kontrol altına almak için kontrol vanalarını kapattığını ve boru hattının emniyete alındığını belirtti. 

Şuşa, patlamanın nedeninin araştırıldığını ve güvenlik güçlerinin bölgede operasyon başlattığını ifade etti. 

Aynı boru hattında kasım ayında benzer bir patlama meydana gelmiş, İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi terör örgütü DEAŞ'in Telegram uygulamasından olayın sorumluluğunu üstlendiğini yazmıştı. 

Mısır'da Şubat 2011'de "El-Ariş-Aşkelon boru hattını" hedef alan bir dizi saldırı düzenlenmişti. Boru hattının yaklaşık 1,5 sene boyunca 30'a yakın saldırıya maruz kalması nedeniyle o dönemde Mısır-İsrail doğal gaz sevkiyatı durdurulmuştu.

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