Mısır'da helikopter düştü: 7 ölü

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda "Çok Uluslu Gözlem Gücü" ekiplerini taşıyan bir helikopterin kaza yaptığı ve 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'ın Arapça yayın yapan radyosunda yer alan habere göre, Çok Uluslu Gözlem Gücü ekiplerini taşıyan helikopter, Sina Yarımadası'nın Suudi Arabistan ve Ürdün sınırına yakın bir bölgede kaza yaptı.

Kazada 7 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilirken, ölenlerin uyruklarına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan uluslararası basına konuşan ve adları açıklanmayan İsrailli ve Mısırlı yetkililer, kazada hayatını kaybedenlerden 5'inin ABD, birinin Fransa, birinin de Çekya vatandaşı olduğunu ifade etti.

Mısırlı yetkililer, ilk bulguların teknik arızaya işaret ettiğini dile getirirken, Çok Uluslu Gözlem Gücü, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

İsrail ve Mısır makamlarından kazaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Çok Uluslu Gözlem Gücü, Mısır ile İsrail arasında 1979'da imzalanan barış antlaşmasının ardından Sina Yarımadası ve çevresinde görev yapmak için kurulmuştu.