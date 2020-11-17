ABD'li ilaÃ§ firmasÄ± Prizer'Ä±n ortaÄŸÄ± BioNTech'in ardÄ±ndanÂ Amerikan biyoteknoloji ÅŸirketi Moderna'danÂ yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) karÅŸÄ± geliÅŸtirilen aÅŸÄ±yla ilgili Ã¼mit mÃ¼jdeliÂ haberÂ geldi.Â Moderna, hala sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmadan elde edilen ilk verinin, aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼zde 95,4 etkili olduÄŸunu ortaya koyduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. ÅžirketinÂ BaÅŸkanÄ±Â DrÂ Stephen Hoge, veriyi, "gerÃ§ekten Ã¶nemli bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±" diye nitelendirdi.Â Â

"BÄ°R Ã‡OK AÅžIYA Ä°HTÄ°YAÃ‡ VAR"Â

Hoge, iki farklÄ± ÅŸirketten benzer sonuÃ§larÄ±n gelmesinin "Ã§ok rahatlatÄ±cÄ±" olduÄŸunu belirterek, "Bu bizeÂ doÄŸrusu bir aÅŸÄ±nÄ±n, salgÄ±nÄ± durdurabileceÄŸiÂ veÂ umarÄ±m eski hayatlarÄ±mÄ±za dÃ¶neceÄŸimiz yÃ¶nÃ¼ndeÂ Ã¼mit vermeli." ifadesini kullandÄ±. Stephen Hoge, "Bu sorunu tek baÅŸÄ±na ModernaÂ Ã§Ã¶zemez. KÃ¼resel talebi karÅŸÄ±lamakÂ iÃ§in birÃ§ok aÅŸÄ±yaÂ ihtiyaÃ§ olacak." diye konuÅŸtu.Â

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