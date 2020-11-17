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17.11.2020 - 20:25 | | DHA

Moderna birkaç milyon doz aÅŸÄ± üretildiÄŸini açÄ±kladÄ±!

ABD'li ilaÃ§ ÅŸirketi Moderna'nÄ±n BaÅŸkanÄ±Â Dr Stephen Hoge, ABD'de birkaÃ§ milyon doz Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼retildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Moderna birkaç milyon doz aÅŸÄ± üretildiÄŸini açÄ±kladÄ±!

ABD'li ilaÃ§ firmasÄ± Prizer'Ä±n ortaÄŸÄ± BioNTech'in ardÄ±ndanÂ Amerikan biyoteknoloji ÅŸirketi Moderna'danÂ yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) karÅŸÄ± geliÅŸtirilen aÅŸÄ±yla ilgili Ã¼mit mÃ¼jdeliÂ haberÂ geldi.Â Moderna, hala sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmadan elde edilen ilk verinin, aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼zde 95,4 etkili olduÄŸunu ortaya koyduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. ÅžirketinÂ BaÅŸkanÄ±Â DrÂ Stephen Hoge, veriyi, "gerÃ§ekten Ã¶nemli bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±" diye nitelendirdi.Â Â 

"BÄ°R Ã‡OK AÅžIYA Ä°HTÄ°YAÃ‡ VAR"Â 

Hoge, iki farklÄ± ÅŸirketten benzer sonuÃ§larÄ±n gelmesinin "Ã§ok rahatlatÄ±cÄ±" olduÄŸunu belirterek, "Bu bizeÂ doÄŸrusu bir aÅŸÄ±nÄ±n, salgÄ±nÄ± durdurabileceÄŸiÂ veÂ umarÄ±m eski hayatlarÄ±mÄ±za dÃ¶neceÄŸimiz yÃ¶nÃ¼ndeÂ Ã¼mit vermeli." ifadesini kullandÄ±. Stephen Hoge, "Bu sorunu tek baÅŸÄ±na ModernaÂ Ã§Ã¶zemez. KÃ¼resel talebi karÅŸÄ±lamakÂ iÃ§in birÃ§ok aÅŸÄ±yaÂ ihtiyaÃ§ olacak." diye konuÅŸtu.Â 

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Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 17 KasÄ±m 2020 )SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açÄ±kladÄ±. Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 692 Kovid-19 testi yapÄ±ldÄ±, 3 bin 819 kiÅŸiye hastalÄ±k tanÄ±sÄ± konuldu, 103 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. AÄŸÄ±r hasta sayÄ±sÄ± 3 bin 657 oldu, son 24 saatte 2 bin 688 kiÅŸinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasÄ±yla iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 359 bin 63'e yükseldi. Bakan Koca yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, "Mücadelenin kritik aktörleri saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±z. En kritik savaÅŸçÄ±larÄ±mÄ±zÄ± güçlü tutmak zorundayÄ±z" dedi.
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