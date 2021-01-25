MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Moderna, yeni Kovid-19 türüne karşı aşı çalışmasına başlıyor
ABONE OL
25.01.2021 - 19:24 | | AA

Moderna, yeni Kovid-19 türüne karşı aşı çalışmasına başlıyor

ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) türüne karşı bağışıklık sistemini daha da güçlendirecek yeni aşı çalışmasına 2 ay içinde başlamayı planladıklarını duyurdu.

Moderna, yeni Kovid-19 türüne karşı aşı çalışmasına başlıyor

 

Şirketten yapılan açıklamada, laboratuvar testlerinin Kovid-19 aşısının İngiltere'deki B.1.1.7 olarak bilinen türüne karşı vücudun antikor üretimine teşvik konusunda etkili olduğunu gösterdiği kaydedildi. 

Öte yandan, Güney Afrika’da ortaya çıkan B.1.351 adı verilen türe karşı ise vücuttaki antikorlarda altı kat azalma görüldüğü ancak buna rağmen aşının koruyuculuğunun beklenen seviyenin üstünde olduğu bildirildi. 

Açıklamada, B.1.351'e karşı bağışıklık sistemini daha da güçlendirecek yeni aşı çalışmasına 2 ay içinde başlanmasının planlandığı ve çalışmada, orijinal aşıya takviye doz eklenmesinin, virüsün yeni türüne karşı antikor seviyelerini artırıp artırmayacağının test edileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Moderna Başkanı Stephen Hoge, "Virüsün bu yönde mutasyona uğramaya devam etmesi ve bundan bir yıl sonra hala bir şekilde dolaşımda olması durumunda, bunu ele almak için güçlendirici aşı gibi araçlara sahip olmanın mantıklı olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

    Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 25 Ocak 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1808 oldu, 6 bin 682 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 134 bin 403'e yükseldi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eşi falçatayla saldırmıştı! 'En ağır cezayı almasını istiyorum'

    Eşi falçatayla saldırmıştı! 'En ağır cezayı almasını istiyorum'

    Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

    Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

    5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

    5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

    Son dakika: Koronavirüste umut verici gelişme! Bakanlık tabloyu paylaştı

    Son dakika: Koronavirüste umut verici gelişme! Bakanlık tabloyu paylaştı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet