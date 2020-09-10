10.09.2020 - 14:23 | | DHA
Moria kampından Selanik'e 200 çocuk tahliye edildi
Yunanistan'ın Midilli Adası’ndaki Moria sığınmacı kampında çıkan yangın sonrası kalacak yerleri olmayan 200 çocuk ailelerinden ayrılıp, Selanik'e getirildi.
Yunanistan'ın Midilli Adası’ndaki Moria sığınmacı kampında çıkan yangın sonrası Midilli Havalimanı'ndan yaklaşık 200 çocuk dün gece yarısı uçakla Selanik’e tahliye edildi. Yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya ev sahipliği yapan Moria kampında 408 ailesi olmayan çocuğun bulunduğu ifade edildi. Öte yandan uluslararası insani yardım kuruluşları, kamptaki aşırı kalabalık ve insani olmayan şartlara dikkati çekerek, kampta sosyal mesafe ve temel hijyen şartlarını sağlamanın mümkün olmadığı uyarısında bulunuyor.
İstanbul'da 4 metro istasyonu kapatılıyor!İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent içi ulaşımda önemli yük taşıyan metrodaki M1 Hattı yenileme projesi kapsamında Ataköy/Şirinevler-Atatürk Havalimanı ile bunların arasında kalan iki istasyonun inşaat çalışmaları sebebiyle yarından itibaren işletmeye kapatılacağını açıkladı.Yaklaşık 14 ay sürmesi beklenen projenin yapım sürecinde; Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı istasyonları işletmeye kapalı olacak.