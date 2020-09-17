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17.09.2020 - 10:07 | | İHA

Moria'daki yangının ardından mülteciler geçici kurulan kampa götürülüyor

Yunanistan polisi, yangınlarda büyük oranda zarar gören ve kalınamayacak hale gelen Moria kampındaki mültecileri, Midilli Adası’nda geçici olarak kurulan Kara Tepe kampına taşımaya devam ediyor.

Moria'daki yangının ardından mülteciler geçici kurulan kampa götürülüyor

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria kampında geçtiğimiz hafta çıkan yangın, ülkenin en büyük mülteci kampını küle çevirdi. Yangının ardından sokakta yatmaya başlayan mülteciler için adada geçici olarak bir kamp kuruldu. Mültecileri kurulan Kara Tepe kampına taşımaya başlayan Yunan polisi, 70 kadın polisin de yer aldığı operasyonun halk sağlığını korumayı amaçladığını ifade etti.

Yetkililer, bazı mültecilerin adayı terk etmeyi istedikleri için yeni kampa gitmek istemediklerini belirtti. Şu ana kadar sadece bin 200 kişi Kara Tepe kampına götürülürken, diğer mülteci gruplarının da kampa tahliyesi devam ediyor. Bakanlar, yetkililerin mültecileri yeni kampa götürülmesi konusunda ikna edilmeleri için iyi niyet gösterildiği ve iletişim kurulduğunu belirtti. Mültecilerin yeni kampa tahliye işleminin birkaç gün içinde tamamlanacağı aktarıldı. Midilli limanı yakınlarındaki Kara Tepe'deki yeni kampın en az 5 bin kişilik kapasitesinin bulunduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?
Yunanistan’ın en büyük mülteci kampı olan Moria’da 35 mültecinin korona virüs testinin pozitif sonuç vermesinden hemen sonra çıkan yangında binlerce kişi sokakta kalmıştı. Yaklaşık 2 bin 750 kişilik kapasiteye sahip Moria kampında 13 bine yakın mülteci yaşıyordu. Yangının ardından Almanya, 10 Avrupa ülkesinin Moria'da yaşayan refakatçisi olmayan 400 çocuğu almayı kabul ettiğini duyurmuştu. Almanya 15 Eylül'de ise zor durumdaki mültecilerden bin 500'ünün daha ülkeye kabul edileceğini belirtmişti.

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