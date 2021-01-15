Muhafızların Kongre mesaisi sürüyor

Hafta sonu Başkent Washington D.C’deki Ulusal Muhafız sayısı 10 bine çıkarılacak. 20 Ocak’taki başkanlık devir-teslim töreninde bu sayının daha da artırılıp iki katına çıkarılması planlanıyor. Delta Havayolları ise, Washington D.C. uçuşlarında kargoya silah alınmasını durdurdu.

FBI ise, önümüzdeki günlerde ülke genelinde aşırı sağ grupların silahlı eylem yapabileceği uyarısında bulundu. FBI, sadece başkent Washington D.C.’de değil, ülkenin 50 farklı eyaletinde eylemlerin gerçekleşmesini bekliyor. Bu nedenle eyaletlerde özellikle hükümet binalarının güvenliği artırıldı. BBC’ye konuşan eski FBI Başkanı James Comey de, Trump’ın görevi, Joe Biden’a devredeceği 20 Ocak’ta ABD’de ülke çapında güvenliğin “kritik derecede tehdit altında” olabileceğini söyledi.