Mülteciler yine sokakta kaldı!

Yunanistan’ın Midilli Adası’nda bulunan ve ülkenin bu konuda en büyüğü olan Moria sığınmacı kampında yangın çıktı. Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kamp tamamen kül oldu.

Yunan resmi ajansı ANA’nın haberine göre, gece yarısından sonra Moria kampının farklı noktalarında yangın çıktı. Kampın 13 farklı noktasında yangın çıktığı öne sürülüyor. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, mültecilerin itfaiyeyi engellemeye çalıştığı da iddialar arasında. Bir hükümet sözcüsü devlet televizyonu ERT’ye verdiği demeçte, kundaklama iddialarının araştırıldığını açıkladı. “Stand by Me Lesvos” isimli göçmen destek grubu da, bazı ada sakinlerinin göçmenlere saldırdığı ve yakınlardaki köye doğru ilerlemelerini durdurmaya çalıştıklarına dair haberler aldıklarını bildirdi.

Yer yer dün de gün boyu devam eden yangının ardından, kampta ikinci bir yangın daha çıktığı haber verildi. İki noktadan çıktığı belirtilen yeni yangının ardından kalan sığınmacıların da kampı terkettiği aktarılırken, bölgeye ilave emniyet gücü sevk edildiği belirtiliyor. Binlerce mülteci, kampın yanarak kül olmasının ardından kalacak yerleri olmadığından Midilli Adası’nın iç kesimlerine dağılmak zorunda kaldı. Yetkililer ise mülteciler arasında koronavirüs vakaları olduğu için hastalığın adaya yayılmasından endişe ediyor. Yangında ilk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Bu arada yaklaşık 2 bin sığınmacının dün geceyi bir yolcu gemisi ve iki askeri gemide geçirdiği bildirildi. Yangından etkilenen 408 refakatsız sığınmacı çocuğun, üç ayrı uçakla Atina ve ülkenin kuzeyindeki kamplara nakledildiği aktarıldı.

Acil toplantı

Yangın sonrası adada 4 aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Başbakan Kiryakos Miçotakis, ülkedeki en büyük sığınmacı kampı olan Moria’daki yangına ilişkin durum ve alınacak tedbirleri masaya yatırmak üzere ilgili bakan ve kurumların temsilcilerini acil toplantıya çağırdı. Toplantı sonrası Midilli’de 4 ay süreyle OHAL ilan edildiği duyuruldu. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas da, AB’nin Yunanistan’ı desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

Kamp, geçen haftadan bu yana tespit edilen 35 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle karantinaya alınmıştı. Kapasitesinin 4 katı göçmen barındıran Moria kampı, yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya ev sahipliği yapıyordu. Uluslararası insani yardım kuruluşları, kamptaki aşırı kalabalık ve insani olmayan şartlara dikkati çekerek, kampta sosyal mesafe ve temel hijyen şartlarını sağlamanın mümkün olmadığı uyarısında bulunuyor. Kampta kalanların yüzde 70’ini Afgan göçmenler oluşturuyordu.

Yangın nasıl çıktı?

Yangının çıkış nedeni hakkında çeşitli iddialar mevcut. Yunan basınında yer alan haberlerde, kampta Kovid-19 testi pozitif çıkan bazı mültecilerin aileleriyle birlikte başka bir noktaya nakledilmeye karşı çıktıkları ve bunun ardından yangının başladığı öne sürülüyor. Öte yandan kampın aşırı sağcı Yunan siviller tarafından kundaklandığı da bir başka iddia. Kampta aynı anda birçok noktada yangının başlaması ve rüzgarın alevleri yayması, kim olduğu belli olmasa da kundaklama iddialarını kuvvetlendiriyor.