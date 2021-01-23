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23.01.2021 - 07:00 |

‘Mutasyonlu virüs türü daha ölümcül olabilir’

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede görülen türünün daha ölümcül olabileceğini belirtti.

‘Mutasyonlu virüs türü daha ölümcül olabilir’

Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara’da düzenlediği basın toplantısında, “Yeni türün daha yüksek bir ölüm oranıyla bağlantılı olabileceğine dair bazı kanıtlar var” dedi. Hükümetin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance ise şu anda İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya’da görülen 3 ayrı Kovid-19 türü olduğunu belirtti. İngiltere’de tespit edilen türün, diğerlerinden yüzde 30-70 daha kolay bulaştığını kaydeden Vallance, pozitif vakalarda bu türün daha çok görülmesinin bunu ispatladığını aktardı. Verilerin henüz yeteri kadar güçlü olmadığına işaret eden Vallance, orijinal türde enfekte olan bin kişiden 10’unun ölmesinin beklendiğini, ancak yeni türde bu sayının 13 veya 14’e çıktığını vurguladı. Vallance, yeni türlerin “kesinlikle daha fazla endişe verici” olduğunu ve “aşılara daha az duyarlı oldukları anlamına gelebilecek özellikler” bulunduğunu ancak bu aşamada kesin bir şey söylenemeyeceğini belirtti.

İngiltere’de dün bin 401 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 95 bin 981’e çıktı.

1 yıl sonra döndü!

İngiltere’de Kovid-19 tedavisi gören Geoffrey Woolf isimli adam, hastaneye yatışından 306 gün sonra taburcu edildi ve ailesine kavuştu. 74 yaşındaki emekli avukatın eve dönüşü ailesinde büyük sevinç yarattı.


‘Mutasyonlu virüs türü daha ölümcül olabilir’



Karantinayı teşvik için 500 sterlin


İngiltere, uygulanan sıkı önlemlere rağmen vaka sayısındaki artışın sağlık sisteminin kapasitesini zorlaması üzerine yeni bir adım atıyor. Hükümet, salgının hızını yavaşlatmak için koronavirüs testi pozitif çıkan herkese, karantinaya girmelerini teşvik için 500 sterlin ödeme yapılmasını gündeme aldı.

Medyaya sızan Sağlık Bakanlığı’nın önerisi, düşük gelir gruplarındaki hastaların, geçim derdi nedeniyle çalışmak zorunda oldukları ve bu nedenle kendilerini karantinaya almadıkları kaygısına dayanıyor.

Üst düzey bir hükümet yetkilisi, teklifin uzmanlar tarafından hazırlandığını ancak Başbakan Boris Johnson’ın bu konuda henüz bir karar almadığını söyledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
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