Myanmar'da darbeye karşı dev gösteri

Ülkenin birçok şehrinde protestocular, 22 Şubat tarihi nedeniyle bugünkü gösterilere "2222 ayaklanması" adını vererek, sokaklara çıktı.

Myanmar'ın en kalabalık şehri Yangon'da on binlerce kişi darbe karşıtı gösteri düzenlerken, çok sayıda işletme sahibi bugün başlatılan genel grev kapsamında dükkanlarını kapatarak protestolara destek verdi.

Başkent Nepido ve Yangon'da çok sayıda sağlık çalışanı, iş bırakma eylemine katılarak askeri yönetimi protesto etti.

20 Şubat'ta 2 protestocunun yaşamını yitirdiği Mandalay ile Pathein, Tamu, Myaungmya, Kyauktan, Monywa ve Kyaukme şehirlerinde çok sayıda kalabalık, darbeye karşı çıkmak üzere gösterilerde bulundu.

"Milyonlarca insan ülke genelinde darbeyi protesto ediyor"

Yeni Toplum için Demokrasi Partisi (DPNS) Genel Başkanı ve yeni kurulan Genel Grev Komitesi Üyesi Aung Moe Zaw, AA muhabirine yaptığı açıklamada, can kayıplarının yaşanmasının ardından protestoların ülke çapında daha fazla kalabalıklaştığını söyledi.

Aung, "Şu an milyonlarca insan ülke genelinde darbeyi protesto ediyor. Bu kalabalık, 1988’deki demokrasi 8888 ayaklanmasından bile daha geniş." dedi.

Arakan'da katliama bulaşan tümen protestolarda görevlendirildi

Myanmar basınından muhalif internet sitelerindeki haberlerde, 20 Şubat'ta 2 protestocunun güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybettiği Mandalay'da, Arakan eyaletindeki katliamlarda yer alan 33. Hafif Piyade Tümenine bağlı askerlerin görevlendirildiği ifade edildi.

Protestocuların sosyal medyada paylaştığı videolarda, söz konusu tümene ait askerler, gösterilere müdahale ederken görüntülendi.

2 protestocunun hayatına mal olan gerçek mermilerin ise hangi askerlerce kullanıldığı ise henüz bilinmiyor.

Myanmar ordusunun 33. Hafif Piyade Tümeni'ne bağlı askerler, 2 Eylül 2017'de Arakan eyaletindeki Inn Din köyünde 10 kişiyi kurşuna dizmişti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

BM ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuş, ordu bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

Darbe karşıtı gösterilerde şimdiye kadar 3 kişi, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürerken Suu Çii, 1 Mart'taki duruşmaya kadar gözaltında tutulacak.