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06.02.2020 - 18:40 | | AA

NATO ve Rusya arasında kritik görüşme

NATO Müttefik Kuvvetler Avrupa Yüksek Komutanı Orgeneral Tod Wolters ile Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov bir araya geldi.

NATO ve Rusya arasında kritik görüşme

 

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Wolters ile Gerasimov'un görüşmesinde, stratejik istikrar konusu ve kriz bölgelerindeki durumlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakü'deki görüşmede komutanlar, askeri faaliyetler sırasında meydana gelebilecek olayların önlenmesi konularını da müzakere etti.

Wolters ve Gerasimov ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile de ayrı ayrı görüştü.

Feci kazada kahreden detayistSabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koçar'ın, Temmuz ayındaki düğününde eşiyle birlikte yaptığı dansın görüntüsü ortaya çıktı. Koçar'ın eşini işinin çıkması nedeniyle İstanbul'a erken gelince uçak kazasından kurtulduğu ortaya çıkmıştı.
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