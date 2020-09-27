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27.09.2020 - 18:07 | | AA

NATO'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a flaş çağrı

NATO, Azerbaycan ve Ermenistan'a cephe hattındaki çatışmaları durdurma çağrısında bulundu.

NATO'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a flaş çağrı

 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi James Appathurai, yazılı açıklamasında, NATO'nun, Dağlık Karabağ'da cephe hattında çıkan çatışmalardan derin endişe duyduğunu bildirdi.

Sivil can kayıpları bulunduğunu belirten Appathurai, "Taraflar acilen çatışmaları durdurmalı." ifadesini kullandı.

Anlaşmazlığa askeri çözüm olamayacağını vurgulayan Appathurai, "Taraflar, barışçıl bir çözüm için müzakerelere yeniden başlamalıdır. NATO, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu'nun çabalarını desteklemektedir." ifadesine yer verdi.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin sabah saatlerinde Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

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