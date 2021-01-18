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18.01.2021 - 16:13 | | AA

NATO'dan Rusya'ya "Navalnıy'ı serbest bırakın" çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Moskova'ya gidişinde gözaltına alınan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

NATO'dan Rusya'ya "Navalnıy'ı serbest bırakın" çağrısı

Stoltenberg, Navalnıy'ın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamasında, Rus muhalifin acilen serbest bırakılması için uluslararası camianın Rus makamlarına yaptığı çağrılara katıldığını bildirdi.

Gene Sekreter Stoltenberg, "Yasaklanmış bir kimyasal silah kullanarak Navalnıy'a suikast girişiminde bulunanların adalet önüne çıkarılması gerekmektedir. Rusya, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusundaki uluslararası taahhütlerine uymalıdır." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti. Aleksey Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Toplantıya damga vuran an! Mesut Özil sorusu...Gelen son dakika haberine göre; Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ankara'ya resmi ziyarette bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla basın açıklaması yaptı. Bakan Çavuşoğlu, 'Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde (AB'yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içindeyiz. Vize serbestisi hayata geçebilir, bu bir sözdür' ifadelerine yer verdi. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, 'Onun da benim de çocukluk takımımız. Büyük mutluluk duyuyorum. Türk futbolunun gelişmesine katkı sağlayacaktır. Umarım yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine de itiraz etmezsiniz' dedi.
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