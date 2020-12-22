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22.12.2020 - 15:41 | | AA

Navalny'nin zehirlenmesiyle ilgili suçlamalara Kremlin'den cevap!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus muhalif Aleksey Navalny'nin, zehirlenmesiyle ilgili olarak Rus istihbaratına yönelik suçlamalarını "Rusya Federal Güvenlik Servisi'ni itibarsızlaştırma girişimi" olarak nitelendirdi.

Navalny'nin zehirlenmesiyle ilgili suçlamalara Kremlin'den cevap!

Peskov, Navalny'nin kendisini istihbarat yetkilisi olarak tanıtarak zehirlenmesi hadisesinde rol oynadığı iddia edilen bir Rus ajan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) anayasal olarak güvenlikle ilgili görevleri olduğunu dile getiren Peskov, "Navalny'nin çalışması"na ilişkin, "Bu itibarsızlaştırma girişimidir fakat benzer girişimler FSB'yi itibarsızlaştıramaz." dedi.

Peskov, Navalnıy hakkında ise "Hasta adamın açık bir şekilde 'büyüklük hastalığı' tezahürleri görülüyor. Kesin olarak 'büyüklük hastalığı' tanısı konulabilir. Hatta kendisini Hz. İsa ile karşılaştırdığı söyleniyor." ifadelerini kullandı. Dmitriy Peskov, Navalnıy'ın cinsel saplantıları olduğunu iddia etti.

NAVALNY'NİN "ZEHİRLENDİĞİ" İDDİASI

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalny'nin uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Omsk'ta hastaneye kaldırılan Navalny'nin, çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasalla kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiği açıklanmıştı.

Navalnıy, 23 Eylül'de Berlin'de tedavi gördüğü Charite Hastanesinden taburcu edilmişti.

RUS İSTİHBARATI OLDUĞU İDDİA EDİLEN KİŞİNİN İTİRAFLARI

Rus muhalif Navalny, sahte telefon numarasıyla kendisini Rus istihbarat yetkilisi olarak tanıtarak, bir Rus istihbarat elemanından nasıl zehirlendiğinin detaylarını öğrendiğine yönelik video yayınlamıştı.

Görüşmede Navalny, Noviçok isimli sinir gazının iç çamaşırına yerleştirilmesi sonucu zehirlendiğini öğrenmişti.

Videonun yayınlanmasından hemen sonra FSB, iddiaları yalanlamış ve söz konusu iddiaları provokasyon olarak nitelendirmişti.

 

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