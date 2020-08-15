Ne su ne sabun var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ üyesi ülkelerden bazı bakanlar ve diplomatlara video konferans yoluyla hitap etti. Yeni tip koronavirüs Kovid-19 mücadelede el hijyeninin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, DSÖ ve UNICEF’in hazırladığı yeni rapor hakkında bilgi verdi. Dünya genelinde okulların yeniden açılmasının önündeki en büyük engel olarak okullarda el yıkama imkânlarının olmamasını gösteren Ghebreyesus, “Dünyadaki beş okuldan ikiden fazlası temel el yıkama imkanlarından yoksun ve bu tahminen 818 milyon çocuğu olumsuz etkiliyor. Bu, okulların açılmasında başlıca engel” dedi.

462 milyon öğrenci

DSÖ Direktörü Ghebreyesus, bu okulların çoğunda temiz su, hatta tuvalet bile bulunmadığını ve bu sorunun Kovid-19 salgını öncesine dayandığını ifade ederek, okullar da dahil olmak üzere tüm ortamlarda enfeksiyonları etkili şekilde önleme ve kontrol için suya, sanitasyona ve hijyen hizmetlerine erişim çok önemli olduğuna dikkat çekti. UNICEF raporuna göre, 2019’da dünya genelinde okulların yüzde 43’ünde Kovid-19’dan korunmak için hayati tedbirler arasında yer alan su ve sabunla el yıkama imkanı bulunmuyor. Buna göre, 355 milyon çocuğun okullarında su var ancak sabun yok. 462 milyon öğrenci ise su ya da musluğun olmadığı okullara gitmek zorunda kalıyor. Ayrıca, dünya çapındaki okulların üçte birinde içecek su kısıtlı ya da hiç yok. 698 milyon çocuğun okullarında ise temel temizlik hizmeti bulunmuyor.

1 milyar öğrenci eğitimden yoksun

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüs sebebiyle uzun süre kapalı kalan okulların bir an önce açılması gerektiğini belirtmiş, gençlerin eğitim ve öğretimden aylar boyunca mahrum kalmasını “nesillerin başına gelen bir felaket” tanımlamıştı. Kovid-19 sebebiyle yaklaşık 1 milyar öğrencinin okullardan uzak kaldığını söyleyen Guterres, bu durumun “modern tarihte eğitime vurulan en büyük darbe” olduğunu belirtmişti.

Dersler hoparlörden

Hindistan’ın Maharashtra Eyaleti’ndeki Dandwal köyünde koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapatılmasının ardından internet imkânları olmadığı için çevrimiçi derslerini kaçıran çocuklar, önceden kaydedilmiş dersleri hoparlör üzerinden dinlerken görüntülendi. Öğrenciler, sosyal mesafeyi korumak için yere tebeşirle çizilmiş dairelerin içine oturdu.

Paris’te kırmızı bölge ilan edildi

Salgında ikinci dalga paniği yaşayan Fransa hükümeti, Paris ve Bouches-du-Rhone’u, enfeksiyon riskinin yüksek olduğu kırmızı bölgeler ilan eden kararı onayladı. Karar, yerel otoritelere insan ve araç sirkülasyonunu sınırlama, toplu taşıma ve hava ulaşımını kısıtlama, kamu binalarını ve virüs bulaşma riskinin yüksek olduğu mağazaları kapatma yetkisini veriyor. Bu hamle, son iki haftada vaka sayılarının yükselişe geçmesinin ardından geldi. Fransa’da bölgelerin hangi kategoride yer alacağı, virüsün bölge içindeki yayılma hızı, hastanelerin doluluk oranı ve sağlık kuruluşlarının test yapma kapasitesi gibi üç kriter üzerinden değerlendiriliyor. Buna göre ya şartların daha serbest olduğu “yeşil bölge” ilan ediliyor ya da “kırmızı bölge” ilan edilerek kısıtlamalara kısmen devam ediliyor. Avrupa’da salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Fransa’da şimdiye kadar 30 bin 388 kişi öldü, toplam vaka sayısı da 232 bini geçti. Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

Dünya aşı için 100 milyar $ harcamalı

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşı başta olmak üzere yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınıyla mücadelede kullanılacak araçlar için dünyanın en az 100 milyar dolar harcaması gerektiğini bildirdi. Sadece G20 ülkelerinin salgınla mücadele için 10 trilyon doları seferber ettiğini belirten Ghebreyesus, “IMF, salgının küresel ekonomiye ayda 375 milyar dolara mal olacağını ve küresel ekonomide 2 yılda 12 trilyon doların üzerinde kümülatif bir kayıp olacağını tahmin ediyor” dedi. Geliştirilmiş olası aşılar başta olmak üzere salgınla mücadelede kullanılacak araçlar için dünyanın en az 100 milyar dolar harcaması gerektiğini tahmin ettiklerini söyleyen Ghebreyesus, öncelikle DSÖ’nün “ACT-Accelerator” programı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Öte yandan DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da Çin’in Brezilya’dan ithal ettiği gıda paketlerinde Kovid-19 tespit edildiği iddiasıyla ilgili soruya karşılık şunları söyledi: “İnsanların gıdalardan, gıda ambalajından, gıdanın işlenmesinden veya teslim edilmesinden endişeye kapılmasına gerek yok. Yiyecek veya besin zinciriyle bu virüsün bulaştığına dair hiçbir kanıt yok. Dolayısıyla insanlar rahat ve güvende hissetmeli.”

İYİLEŞME MUTLULUĞU

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te 84 yaşındaki Blanca Ortiz, koronavirüs nedeniyle haftalardır gördüğü tedavi sonrasında iyileşti. Hastaneden taburcu olan Ortiz’in mutluluğu objektife yansıdı. 276 binden fazla Kovid-19 vakasanın tespit edildiği ülkede salgında ölenlerin sayısı 5300’ü geçti.

Vietnam Sputnik V sipariş etti

Rusya’da ilk yeni tip koronavirüs aşısı olarak tescil edilen Sputnik-V’ye ilk sipariş Vietnam’dan geldi. Vietnam devlet televizyonunun (VTV) haberine göre Vietnam Sağlık Bakanlığı Rusya’ya aşı talebi için başvuruda bulundu. Haberde, Vietnam’ın kaç doz sipariş verdiği ve siparişin teslim tarihine dair bilgi paylaşılmadı. Bazı uzmanlar, insanlar üzerinde denenmeye başladıktan iki aydan daha kısa bir sürede onay alan aşının aceleye getirildiğini, bu yüzden güvenli olmayabileceğini söylüyor.

Koronavirüse karşı mücadelede yaygın test, temas takibi ve karantina uygulamalarıyla başarılı bir strateji izleyen Vietnam ikinci dalga tehlikesiyle karşı karşıya. 25 Temmuz’da ülkenin sevilen turizm bölgelerinden Danang’da yeni vakalar tespit edildi. Vietnam’da toplam koronavirüs vaka sayısı 929. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21. Öte yandan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, Rus aşısının satın alımı konusunu görüşmek üzere ağustos ayının ikinci yarısında Kazakistan’dan Moskova’ya hükümet heyetininin gönderileceğini belirtti. Avrupa Birliği de yeni tip koronavirüse karşı ilaç firması AstraZeneca’nın geliştirdiği potansiyel aşının alımı için anlaşma yaptı. Anlaşma çerçevesinde 300 milyon doz aşı alınacağı, sözleşmede 100 milyon doz ilave aşı alımı seçeneğinin de yer aldığı belirtildi.

‘Aşıda öncelik yaşlılara’

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19’a karşı halen ellerinde 3 kuvvetli aşı adayı olduğunu belirterek, bu aşıların 3 klinik aşamayı da geçip onaylanması durumunda, önceliğin en savunmasız grup olan yaşlılara verilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkedeki hastanelerin doluluk oranını da takip ettiklerine dikkati çeken Trump, Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hasta sayısının “stabil” olduğunu kaydetti.

Kardeşi Robert Trump’ın hastaneye kaldırılmasına ilişkin ise Trump, “Zor zamanlar geçiriyoruz” yorumunu yaptı.