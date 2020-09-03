Nepal'deki heyelanda ölü sayısı 12'ye çıktı

Polis yetkilisi Rajendra Regmi, ülkenin batısında Baglung bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında en az 31 evin yıkıldığını kaydetti.

Bölgede meydana gelen toprak kaymasında 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 12'ye çıktığını belirten Regmi, arama kurtarma ekiplerinin kayıp 41 kişiyi aradığını kaydetti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hazirandan bu yana ülkede etkili olan toprak kayması ve sellerde en az 100 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağmurları, büyük çaplı doğal afet ve kazalara neden oluyor.