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13.02.2020 - 00:06 | | AA

Netanyahu'dan BM'ye tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler'in (BM), Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren İsrail merkezli ve uluslararası firmaların listesini yayımlamasına tepki gösterdi.

Netanyahu'dan BM'ye tepki

 

Netanyahu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bizi boykot eden, boykot edilecektir. Bu kurum (BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği), taraflı, aynı zamanda etkisiz de. Örgüt insan haklarına önem vermeye çalışmak yerine İsrail'in itibarını zedelemeye uğraşıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu ayrıca son yıllarda ABD eyaletlerinin çoğunda, İsrail'i boykot etmeye çalışanlara karşı kararlı davranılmasını öngören yasaları desteklediklerini aktardı.

Yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren firmalar

BM, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren İsrail merkezli ve uluslararası firmaların listesini yayımlamıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin yayımladığı yeni raporda, 94'ü İsrail, 18'i diğer ülkelerden toplam 112 firmanın yer aldığı bir liste paylaşılmıştı.

Uluslararası şirketler arasında listede, ABD'den dünyaca ünlü "Airbnb Inc", "Expedia Group Inc", "Motorola Solutions Inc", "TripAdvisor Inc", "General Mills Inc" ve "Booking Holdings Inc" yer alıyor.

Listede, ayrıca Hollanda'dan "Booking.com", "Kardan N.V", "Altice Europe N.V" ve "Tahal Group International", İngiltere'den "JC Bamford Excavators Ltd", "Opodo Ltd" ve "Greenkote P.L.C", Fransa'dan "Egis Rail", "Egis S.A" ve "Alstom S.A" ve Lüksemburg'dan "eDreams ODIGEO S.A" ve Tayland'dan da "Indorama Ventures P.C.L" bulunuyor.

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