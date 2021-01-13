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13.01.2021 - 15:43 | | AA

Netanyahu'nun duruşmasının ertelenmesi protesto edildi: 7 gözaltı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargılandığı yolsuzluk davasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinası gerekçesiyle ertelenmesinin protesto edildiği gösteride polis 7 kişiyi gözaltına aldı.

Netanyahu'nun duruşmasının ertelenmesi protesto edildi: 7 gözaltı

"Suç Başbakanı" isimli grup tarafından organize edilen protestoda, çok sayıda gösterici sabah erken saatlerde ellerinde meşale ve bayraklarla Batı Kudüs'teki Başbakanlık rezidansı önünde toplandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargılandığı davanın bugün yapılması planlanan duruşmanın Kovid-19 karantinası nedeniyle ertelenmesini protesto eden göstericiler, Başbakanlık rezidansı önünde ateş yaktı.

Grup adına yapılan açıklamada, yolsuzluk davasında Netanyahu'ya yöneltilen suçlamalar okunurken, İsrail Başbakanı istifaya davet edildi.

Açıklamada, Kovid-19 karantinasına rağmen mahkemelerin açık olduğu hatırlatılırken, Netanyahu'nun duruşmasının karantina gerekçesiyle ertelenmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Kolluk kuvvetleri ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşanırken, polis 7 protestocuyu gözaltına aldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail'e ait Kudüs Bölge Mahkemesi, Başbakan Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasının bugün görülmesi planlanan ikinci duruşmasını Kovid-19 karantinası gerekçesiyle 8 Şubat'a ertelemişti.

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