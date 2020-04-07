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07.04.2020 - 19:18 | | AA

New York'ta corona virüs kabusu! En fazla ölümün yaşandığı gün

Gelen son dakika haberine göre; New York'ta yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle bir günde 731 kişi hayatını kaybederken bu rakam eyalette "en fazla ölümün yaşandığı gün" olarak kayıtlara geçti.

New York'ta corona virüs kabusu! En fazla ölümün yaşandığı gün

 

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette Kovid-19 vakalarının sayısının 138 bin 836'ya yükseldiğini söyledi.

Bir günde 731 kişinin hayatını kaybettiğini ve bu rakamın New York'ta en fazla ölümün yaşandığı gün olarak kayıtlara geçtiğini belirten Cuomo, toplam ölümlerin sayısının ise 5 bin 479'a yükseldiğini ifade etti.

Dünya genelinde salgının en fazla görüldüğü ABD'de, vaka ve ölümlerin neredeyse yarısı New York'ta görülüyor.

ABD genelinde ise John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, 368 bin 533 kişide Kovid-19 görülürken 11 bin sekiz kişi ise virüs yüzünden hayatını kaybetti.

İlk kişi o olduSağlık Bakanlığının koordinasyonu ve Türk Kızılayın yürütücülüğünde yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı başlatılan "immün plazma" tedavisi için ilk gönüllü plazma bağışçısı, corona virüsü yenen Dr. Kürşat Demir oldu.
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