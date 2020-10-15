15.10.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER
Nicholson’ın torunuyla aşk
ABD’li manken Bella Hadid’in aktör Jack Nicholson’ın (83) torunu Duke Nicholson ile aşk yaşadığı belirtildi.
Şarkıcı The Weeknd ile ilişkisini 2019’da bitiren Bella Hadid’in 24’üncü doğum gününü, Duke ile baş başa kutladığı aktarıldı. İkilinin bir yakını, manken ile Duke’un (20) bir aydır birlikte olduğunu söyledi.
Sarıyer'de genç kız arkadaşlarıyla sahilde otururken denize atladıİstanbul Sarıyer'de, arkadaşlarıyla sahil kenarında sohbet ederken denize atlayan Aleyna Özçelik, vatandaşlarca kurtarıldı. Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerince denizden çıkarılan Özçelik, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.