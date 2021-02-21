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21.02.2021 - 17:08 | | milliyet.com.tr

Nijerya'da askeri yolcu uçağı düştü, kurtulan yok!

Başkent Abuja'daki havalimanına yaklaşırken yere çakılan uçakta yedi kişinin öldüğü açıklandı, Reuters enkaz çevresinde büyük bir kalabalığın toplandığını bildiriyor.

Nijerya'da askeri yolcu uçağı düştü, kurtulan yok!

Afrika ülkesi Nijerya'da askerleri taşıyan orduya ait küçük bir yolcu uçağı düştü. Başkent Abuja'daki havalimanına doğru ilerleyen uçak Minna semalarında motor arızası yaşadı.

Nijerya Havacılık Bakanı Hadi Sirika, paylaştığı Twitter mesajında King Air 350 tipi uçağın Abuja'nın 110 kilometre kuzeybatısında gerçekleştiğini düştüğünü duyurdu.

Nijerla Hava Kuvvetleri, kazadan birkaç saat sonra yaptığı açıklamada uçaktaki yedi kişinin öldüğünü bildirdi.

Reuters haber ajansına konuşan bir görgü tanığı, uçak düşmeden önce gökyüzünde duman fark etmediklerini, kaza alanına ise çok sayıda askeri ve resmi yetkilinin toplandığını aktardı.

Reuters'ın servis ettiği fotoğraflarda ise, uçağın yalnızca gövdesinin bir kısmının parçalanmadığı, geri kalan kısmının küle döndüğü göze çarpıyor.

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