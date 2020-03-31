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31.03.2020 - 08:45 |

O ülkede corona virüsünden ilk ölüm!

Myanmar'da Sağlık ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan burun kanseri hastanın Yangon kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

O ülkede corona virüsünden ilk ölüm!

Açıklamada, Avustralya'da bir aydır tıbbi tedavi gören 69 yaşındaki Myanmar vatandaşının, 14 Mart'ta Yangon'a döndüğü ve ülkede Covid-19 taşıdığı doğrulanan 14 kişiden biri olduğu kaydedildi

Myanmar'da ilk yeni tip corona virüsü vakaları, 23 Mart'ta tespit edilmişti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Covid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 785 bini aşarken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 37 bin 500'ü geçti.

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