Obama sonunda patladı

Uzun süredir suskun olan ABD’nin eski Başkanı Barack Obama, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına müdahale konusunda halefi Donald Trump’ı sert şekilde eleştirdi.



Obama, bu eleştirileri, kendi yönetiminde görev yapanların üye olduğu “Obama Alumni Association” adlı derneğin 3 bin mensubuyla, video konferans sistemi üzerinden düzenlediği bir toplantıda yöneltti. Amerikan medyasına da sızan bu açıklamalarda Obama, Başkan Trump’ın koronavirüs krizini yönetme biçimini “keşmekeş, mutlak kaotik bir facia” ifadeleriyle niteledi. Obama, “En iyi hükümetle bile kötü olacaktı. ‘Bana ne faydası olacak?’ ve ‘Diğer herkesin canı cehenneme!’ gibi düşünce şekilleri işin içine girdiğinde, bu düşünce hükümetçe hareket tarzı haline getirildiğinde, mutlak, kaotik bir facia oldu” diye konuştu.

Söz konusu açıklamanın, Obama’nın eski çalışanlarından, Joe Biden’ın ABD başkanlık yarışındaki adaylığını desteklemelerini istediği bir döneme denk gelmiş olmasına dikkat çekiliyor. Beyaz Saray ise, buna yanıt vererek, Başkan Trump’ın “eşi benzeri görülmemiş” eylemlerinin “Amerikalıların hayatlarını kurtardığı”nı savundu. Obama, kendisi ve yönetimi salgınla alakalı malzeme eksikliği gibi bir dizi konuda Başkan Trump tarafından sert eleştirilere uğramasına karşın bugüne kadar bu eleştirilere açık ortamda yanıt vermemişti.





‘En kritik adam da karantinada’



Beyaz Saray’da kurulan Koronavirüs Görev Gücü’nün üç üyesi koronavirüse yakalanma ihtimali üzerine kendilerini iki haftalığına karantinaya aldı. Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi’nin başında bulunan ve Başkan Donald Trump ile birlikte katıldığı günlük bilgilendirme toplantılarıyla bilinen Anthony Fauci’nin de söz konusu üç kişiden biri olduğu belirtiliyor. Fauci’nin virüse yakalanma ihtimalinin düşük olduğu, evden çalışmaya devam edeceği ve düzenli olarak test edileceği bildirildi. Bu gelişme Trump’ın yaverlerinden biri ile Başkan Yardımcısı Mike Pence’in ekibinden bir kişide Kovid-19 tespit edilmesinin ardından yaşandı. Trump’ın kızı Ivanka’nın bir asistanında da virüs görülmüştü.