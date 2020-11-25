MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri O'Brien'dan Biden'a 'İran'a taviz vermeme' uyarısı
ABONE OL
25.11.2020 - 21:02 | | AA

O'Brien'dan Biden'a 'İran'a taviz vermeme' uyarısı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'a, İran'a taviz vermenin Orta Doğu'daki barış sürecini tehlikeye atacağı uyarısında bulundu.

O'Brien'dan Biden'a 'İran'a taviz vermeme' uyarısı

 

O'Brien, bir radyoya verdiği mülakatta, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın İsrail ile imzaladığı barış anlaşmalarının İran'a karşı ortak güvensizliğin bir sonucu olduğunu belirtti.

ABD'nin 46'ncı başkanlığına seçilen Joe Biden yönetiminin İran politikasına da değinen Robert O'Brien, "İran'a karşı taviz politikasına dönmek, tomurcuklanan barış süreci için bir utanç olacak ve süreç tehlikeye girecektir." değerlendirmesinde bulundu.

O'Brien, diğer Arap ülkelerinin de İsrail ile ilişkilerini normalleştirdiğini görmek istediklerinin altını çizerek, "Suudi Arabistan'ın da er ya da geç İsrail ile barış anlaşması imzalamasını umuyorum." dedi.

O'Brien, Biden'ın dış politika ekibiyle buluşacak

Biden yönetimine geçiş sürecinin de "oldukça profesyonel" bir şekilde sürdüğünü belirten Robert O'Brien, "Yakın zamanda Joe Biden'ın Dışişleri Bakanı Adayı Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Adayı Jake Sullivan ile bir araya geleceğiz. Her ikisi de işinde profesyonel kişiler." yorumunu yaptı.

Sağlık Bakanı Koca: ''Bugünkü vaka sayımız 28 bin 351''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Bakan Koca '9 kat arttı' deyip korkutan tabloyu açıkladı! 24 saatte 28 bin 351 vaka

Son dakika | Bakan Koca '9 kat arttı' deyip korkutan tabloyu açıkladı! 24 saatte 28 bin 351 vaka

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

Cübbeli Ahmet'ten CNN TÜRK'te çarpıcı açıklamalar

Cübbeli Ahmet'ten CNN TÜRK'te çarpıcı açıklamalar

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet