O'Brien'dan Biden'a 'İran'a taviz vermeme' uyarısı

O'Brien, bir radyoya verdiği mülakatta, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın İsrail ile imzaladığı barış anlaşmalarının İran'a karşı ortak güvensizliğin bir sonucu olduğunu belirtti.

ABD'nin 46'ncı başkanlığına seçilen Joe Biden yönetiminin İran politikasına da değinen Robert O'Brien, "İran'a karşı taviz politikasına dönmek, tomurcuklanan barış süreci için bir utanç olacak ve süreç tehlikeye girecektir." değerlendirmesinde bulundu.

O'Brien, diğer Arap ülkelerinin de İsrail ile ilişkilerini normalleştirdiğini görmek istediklerinin altını çizerek, "Suudi Arabistan'ın da er ya da geç İsrail ile barış anlaşması imzalamasını umuyorum." dedi.

O'Brien, Biden'ın dış politika ekibiyle buluşacak

Biden yönetimine geçiş sürecinin de "oldukça profesyonel" bir şekilde sürdüğünü belirten Robert O'Brien, "Yakın zamanda Joe Biden'ın Dışişleri Bakanı Adayı Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Adayı Jake Sullivan ile bir araya geleceğiz. Her ikisi de işinde profesyonel kişiler." yorumunu yaptı.