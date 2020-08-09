‘Öfke günü’

Çok sayıda Beyrutlu, sokaklardaki kırık cam ve molozları temizlemek için seferber oldu. Dün kentte çok geniş katılımlı bir protesto gösterisi gerçekleştirildi. Üç gündür kenti temizlemeye çalışan halk, şimdi tepki gösterme sırası olduğunu ifade ediyor. Hükümete yönelik tepkisini dile getirmek isteyen binlerce Lübnanlı Şehitler Meydanı’nda toplandı. Halk, yaşananlarda hükümetin ‘ihmali olduğunu’ söylüyor ve siyasileri ‘yolsuzluk yapmakla’ suçluyor. Hükümet olayın sorumlularının bulunacağı sözünü verdi ama halkın çoğunluğunun iktidara güveni yok. Protestolar sırasında bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 172 göstericinin de yaralandığı belirtildi. Çok sayıda gösterici, Ekonomi ve Çevre Bakanlıkları ile Bankalar Cemiyeti binalarını bastı. Göstericiler, bakanlık binalarının üst katlarına çıkarak resmi evrak ve belgeleri aşağıya atarken, Bankalar Cemiyeti binasında ise eşyalara zarar verdi.



Siyasi kriz yolda



Lübnan’ın Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamanın ardından 4 milletvekili görevlerinden istifa etti. Hristiyan Ketaib Partisi Genel Başkanı Sami Cemayel, Salı günü meydana gelen patlamada hayatını kaybeden partinin Genel Sekreteri Nazar Nacaryan’ın cenaze törenine katıldı. Cemayel burada yaptığı açıklamada, kendisi ve partisinin diğer milletvekilleri Nedim Cemayel ve İlyas Hankeş’in milletvekilliğinden istifa ettiğini belirtti. Bağımsız milletvekili Paula Yakubyan da patlamaya tepki olarak istifasını sunduğunu belirterek, tüm milletvekillerini toplu istifaya çağırdı. Öte yandan Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, “Pazartesi günü Bakanlar Kurulu toplantısında erken seçim yasa tasarısını gündeme getireceğim” dedi.