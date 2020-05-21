MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Oğlunun hediye ettiği biletle çekilişe katıldı, Picasso tablosu kazandı!
ABONE OL
21.05.2020 - 09:09 |

Oğlunun hediye ettiği biletle çekilişe katıldı, Picasso tablosu kazandı!

Paris'teki Christie's Müzayede Evi'nde yapılan bir çekilişe oğlunun hediye ettiği biletle katılan bir kişi, Pablo Picasso'nun yaklaşık 1 milyon euro değerindeki tablosunu kazandı.

Oğlunun hediye ettiği biletle çekilişe katıldı, Picasso tablosu kazandı!

Tablonun yeni sahibi 58 yaşındaki Claudia Borgogno, Amerikan Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bu inanılmaz. Hayatımda daha önce çekilişlerde hiçbir şey kazanmadım" dedi.

Claudia Borgogno'nun oğlu Lorenzo Naso ise "Bu belki de hayatımın en iyi kararıydı" diye konuştu. Naso, Aralık ayına kendisi ve annesi için birer bilet aldığını söyledi.

Çekiliş, Paris'teki Christie's Müzayede Evi'nde yapıldı. Amaç, "Care" isimli yardım kuruluşu için para toplamaktı.

Pablo Picasso'nun 1921'de yaptığı "Nature Morte" adlı yağlı boya tablosu için yapılan çekilişin biletlerinin her biri 100 euroya satıldı.

Yardım kuruluşu için 5,1 milyon euro toplandı.

Organizatörler, toplanan bağışın 4,2 milyon eurosunun Madagaskar, Fas ve Kamerun'daki okullarda ve köylerdeki temiz su projelerine harcanacağını açıkladı.

Picasso'nun tablosunu müzayede evine veren milyarder koleksiyoncu David Nahmad'a ise 900 bin euro ödenecek.

Organizatörler, Nahmad'ın 100 bin euroyu yardım kuruluşuna bağışladığını söyledi.

Kaynak: BBC Türkçe

    Galata Köprüsü’nde balık tutan ve dans eden vatandaşlar dikkat çektiKoronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul'da yetkililerin sahillerde ve köprülerde balık tutulmasını yasaklanmasına rağmen Galata Köprüsü'ne gelen bir gurup vatandaş, sosyal mesafeye dikkat etmeden balık tuttu. Ayrıca köprü üstünde bir grup genç dans etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    '2'nci dalga olursa yeterli immün plazma stoku var'

    '2'nci dalga olursa yeterli immün plazma stoku var'

    Milyonlarca çalışını kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

    Milyonlarca çalışını kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

    Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

    Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

    Son dakika... Yalova’da feci olay! Forkliftin altında can verdi

    Son dakika... Yalova’da feci olay! Forkliftin altında can verdi

    Sıradaki Haber