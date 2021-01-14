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14.01.2021 - 07:00 |

Ölen çocuklar için devletten özür

İrlanda’da 20’nci yüzyıl boyunca Katolik Kilisesi’ne bağlı kadın sığınmaevlerindeki binlerce çocuğun ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı.

Ölen çocuklar için devletten özür

Raporda, 18 sığınmaevinde 70 yıl boyunca 9 bin çocuğun hayatını kaybettiği, ölü sayısının bu merkezlerdeki “korkunç” yaşam koşullarının göstergesi olduğu yazıldı. Skandal, 2012’de ortaya çıkmıştı. Amatör tarihçi Catherine Corless, Tuam kasabasında, kiliseye bağlı bir kadın evinde çok sayıda bebeğin öldüğüne dair bir yazı yazmış ve bebeklerin mezarlarının nerede olduğunun bilinmediğini belirtmişti. Corless’in araştırmasına göre, Tuam’daki evde ölen 798 çocuktan sadece 2’sinin ölüm kaydı vardı.

Toplu mezarlar

Bebeklerin toplu mezarlara gömüldüğü iddialarının gündeme gelmesi üzerine 2015’te İrlanda’da özel bir komisyon kuruldu. Tuam’da 1925 - 1961 yıllarında faaliyet gösteren ve evlilik dışı çocuk sahibi olan kadınları barındıran kuruma ait binanın altında 2017’de ceset parçalarına ulaşıldı. Beş yıldır soruşturma yapan komisyonun raporunda, devletin desteklediği 18 sığınmaevinde 9 bin çocuğun öldüğü ama kayıtlarının tutulmadığı yazıldı. Bu evlerde kalan kadınlara kötü davranıldığı, evlilik dışı doğan çocukların zorla alınıp evlatlık verildiği biliniyordu. İrlanda Başbakanı Micheal Martin dün yaptığı açıklamada, parlamentoda resmi özür dileyeceklerini söyledi. İrlanda’da 20. yüzyılda 65 bin kadın ve 57 bin çocuğun kaldığı 18 sığınmaevi 1998’de kapatıldı.

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