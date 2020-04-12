Ölümcül rekor

Salgının merkezi haline gelen ABD’de son 24 saatte 2 bin 108 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Böylece ABD, koronavirüs nedeniyle günde 2 binden fazla kişinin öldüğü ilk ülke oldu.

Bu rakamla birlikte 10 Nisan, ülkede koronavirüs kaynaklı en çok ölümün gerçekleştiği gün olarak kayda geçti.

Vaka sayısının yarım milyonu aştığı ABD’de toplam ölü sayısının ise 20 bini geçtiği belirtildi.

Aynı zamanda en fazla günlük ölümün gerçekleştiği ABD, İtalya’yı geçerek, koronavirüsün en fazla can kaybına yol açtığı ülke haline geldi.

‘Salgın henüz en üst seviyede değil’

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü’nde uzman olan Doktor Deborah Birx, salgının ülke çapında yayılma hızının azalmaya başladığı yolunda işaretler olduğunu söyledi. Bu konuda iyi işaretler olduğunu belirten Birx, “Bu durum umut verici olsa da salgın henüz en üst düzeye ulaşmadı” dedi.

Uzmanların tahminlerine göre, ABD’de ölü sayısı gelecek cuma günü en üst düzeye ulaşacak ve daha sonra yavaş yavaş azalmaya başlayacak. Ülkede ölü sayının 1 Mayıs’a kadar günde 970 kişi sayısına inmesi öngörülüyor.