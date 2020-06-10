Ölümü dünyayı ayağa kaldıran George Floyd gözyaşlarıyla uğurlandı

ABD’nin Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken nefessiz kalıp hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd son yolculuğuna uğurlandı. Houston’daki Foruntain of Praise Kilisesi’nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve arkadaşlarından oluşan 500 kişi katılırken, kilisenin dışında ise binlerce kişi bekledi. Yakalarına George Floyd’un resmi ile “Nefes alamıyorum” yazılı rozetler takan yakınları ve arkadaşları Floyd’la ilgili anılarını ve duygularını anlattı. Yapılan konuşmalarda “Siyahların hayatları değerlidir” ve “George Floyd boşuna ölmedi” ifadeleri kullanıldı.

Floyd’un cenaze törenine video mesajla katılan Demokrat başkan adayı Joe Biden, “George Floyd için adalet sağlandığında hala ırksal adalete doğru yol alıyor olacağız. Bu ulusun yaralarını iyileştirebiliriz ve acısını hatırlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Cenaze töreninde konuşan Rahip Al Sharpton ise, Floyd ve polis tarafından öldürülen herkes için adalet istedi. Sharpton, “George gibilerin hayatını sona erdirdikleri için birileri bedel ödemedikçe onların hayatının bir değeri olmayacak” dedi. “Kurumsal, sistemik bir soruna karşı mücadele ediyoruz” diyen Rahip, ABD Başkanı Trump’ın protestolara tepkisini “yüksek makamlarda kötülük” şeklinde eleştirdi. Sharpton, Trump’ın polis şiddetini değil protestoları nasıl durduracağı ve protestoların seçimleri nasıl etkileyeceği konusuna odaklandığını, bu nedenle Amerikalıların yaşamlarını tehlikeye attığını söyledi. Sharpton, “Dünyanın her tarafında köle sahiplerinin torunları, köle sahiplerinin heykellerini deviriyor” diye konuştu. Törenin ardından Floyd’un tabutu kortej eşliğinde Houston Memorial Gardens mezarlığına götürüldü. Floyd’un cenazesi burada annesinin yanına defnedildi.

‘Babam dünyayı değiştirecek’

Demokrat başkan adayı Joe Biden, George Floyd’un Houston’daki cenaze töreni öncesi aileyi ziyaret etti. Floyd’un ailesiyle yaptığı görüşmeden sonra CBS kanalına açıklama yapan Biden, Floyd’un ölümünün “ABD tarihinde bir dönüm noktası olabileceğini” söyledi. Biden, “Harika bir aile. Küçük kızı da ordaydı. ‘Babam dünyayı değiştirecek’ diyen bir kız. Bence babası gerçekten dünyayı değiştirecek” ifadelerini kullandı. Biden yaşananların özellikle insan hakları, özgürlükler ve vatandaşlara onurlu muamele konusunda bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Ailenin sözcüsü, Biden’ın ziyaretinin ve sarf ettiği sözlerin aile için çok önemli olduğunu açıkladı.