Ön karar verildi: Kongre baskınında Trump destekçisini öldüren polis...

ABD Kongresi'nde baskın sırasında açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Ashli Babbitt hakkında yürütülen soruşturmada müfettişler, olayın faili polis memurunun suçlanmaması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, 6 Ocak'taki baskınla ilgili yürütülen soruşturmaya dair bilgi sahibi kaynaklar, müfettişlerin Babbitt'i öldüren polisin herhangi bir suçla itham edilmemesi gerektiği yönünde ön karar aldığını söyledi.

Babbitt'in, Joe Biden'ın 2020 seçim zaferinin Kongre tarafından onaylanacağı oturumu engellemek isteyen kalabalık içinde yer aldığı kaydedilmişti.

ABD Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra Ulusal Muhafız birliğinde yıllarca hizmet etmiş bir isim olan ve eski Başkan Donald Trump'ın ateşli taraftarları arasında bulunan Babbitt, ayaklanma sırasında Kongre Binası'nda görevli polisin silahından çıkan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

San Diegolu 35 yaşındaki Babbitt'in ölümü, Kongre Binası içinde kalabalık bir grubun cama yüklenip polis memurlarından kenara çekilmelerini istedikleri sırada gelmişti.

Video görüntülerine göre öfkeli kalabalık camı bir kask ve sopayla kırarken, silahsız olduğu belirtilen Babbitt ise saniyeler sonra parçalanmış camdan atlamaya çalışırken Kongre polisi tarafından vurulmuştu.

Çatışmaya dair sosyal medyada yayımlanan birden fazla video, pelerin gibi bir Trump bayrağı taktığı anlaşılan Babbitt'in bir çift kanatlı kapının diğer tarafındaki polis tarafından vurulduktan sonra kırılan pencereden düştüğünü göstermişti.

Bir teğmen olan memur, aslında isyancılarla Kongre üyeleri arasında potansiyel bir son savunma hattı kurmak için orada bulunuyordu. Haberde, bu durumun, polisin gerçekleştirdiği eylem için bir gerekçe olarak görülme ihtimaline dikkat çekildi.

Kongre Polisi içinden bir memur, polislik yetkileri askıya alınan teğmenin, Trump destekçilerinin misillemesinden korkmasına rağmen eski statüsüne geri dönmeyi beklediğini belirtti.

Lowenstein Sandler adlı hukuk firmasından avukat Mark Schamel ise "Hiç şüphesiz aklanmalı. Kanıtlara bakıldığında onun kahramandan başka biri olmadığı ortada" diye konuştu.

Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Markwayne Mullin de olayların ardından WSJ'ye geçen ay verdiği röportajda, Kongre'de görevli teğmenin içeride savunma pozisyonunda hareket ettiğini söylemişti.

Baskın günü bina içinde çetenin kapılara dayanması nedeniyle yaşadığı korku dolu anları paylaşan Mullin, "Bu işle nasıl başa çıkacağımızı düşünüyordum. Sonra silah sesleri geldi. Ancak size şunu söylüyorum: Benim açımdan bakarsanız, bu teğmenin yaptığı şey, o gün bazı insanların hayatını kurtarmış olmasıdır" demişti.

Kaynak: Independent Türkçe