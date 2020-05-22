Önce avlıyorlar sonra Türkiye’ye yolluyorlar!

Yunan polisinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını suistimallere kılıf olarak kullanarak sığınmacıları Türkiye’ye gitmeye zorladığı ve hukuksuz sınır dışı işlemleri yaptığı ortaya çıktı.

“Wall Street Journal” gazetesinin, göçmenlere, avukatlara ve insan hakları aktivistlerine dayandırdığı özel haberine göre, göçe karşı önlemlerini sertleştiren Yunan polisi, ülkedeki sığınmacıları bir araya getirerek zorla Türkiye’ye gönderiyor. Sınır Şiddetini Gözlemleme Ağı’nın belgelediği vakalar, mart sonundan bu yana en az 250 sığınmacının Yunanistan’dan zorla sınır dışı edildiğini ortaya koydu.

Avrupa ülkelerinin göçmenleri geri gönderme vakalarını belgeleyen sivil toplum kuruluşu Sınır Şiddetini Gözlemleme Ağı Saha Koordinatörü Simon Campbell, Türkiye’ye geri dönen çok sayıda göçmenin konuşmaması nedeniyle, gerçek sayının daha yüksek olduğuna inanıyor. Yunanistan Mülteciler Konseyi avukatı Dimitris Koros da durumu, “Bu bir sınır dışı değil, hukuk dışı bir geri püskürtme. Cenevre Sözleşmesi’ne ve Yunan yasalarına göre yasa dışı” sözleriyle değerlendirdi.

Koros, Yunan ve Avrupa mahkemelerinde yasal şikayette bulunmak için yakın geçmişte zorla gönderilen 10 göçmenin ifadelerini bir araya getirdiklerini, zorla gönderildiğini söyleyenlerin büyük bölümünün Afganistan, Pakistan ve Kuzey Afrika’dan, bazılarının Suriye ve Irak’tan geldiğini söyledi. Yunan polisinin resmen sığınma talebinde bulunmamış mülteci ve göçmenleri hedef aldığına işaret eden Koros, Yunanistan’da bir ay kalmalarına izin veren resmi evraka sahip ve sığınma istemiş kişilerin, ülke yasaları çerçevesinde sığınmacı olarak kabul edildiğini ve kanuni prosedür olmadan yasal olarak sınır dışı edilemeyeceklerini vurguladı.

Yunanistan Mülteciler Konseyi’nin göçmenlerden aldığı bilgiye göre, Yunan polisi mülteci kamplarının yanı sıra kapalı gözaltı merkezlerindeki göçmenleri de özgürlük vaadiyle Türkiye sınırına gönderiyor. Dimitris Koros, Yunan polisinin bunları Kovid-19 salgını sayesinde yapabildiğini kaydetti.

Kayıkçı tutmuşlar!

Bu arada “Deutsche Welle”nin özel haberinde, İstanbul’a geri dönmek zorunda kalan 22 yaşındaki bir Afgan gencin sözlerine yer verildi. Haberde, sığınmacıların siyah camlı bir minibüse konulup, Meriç kıyısına getirildiği anlatılırken, Afgan genç, burada Yunan polisleriyle işbirliği yapan ve Afganca konuşan bir kayıkçı tarafından zorla Türkiye’ye geçirildiğini anlattı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), mart ayında yayımladığı bir raporda, Yunan yetkililerin sığınma başvurusunda bulunacaklara, Türkiye’ye geri göndermeden önce, tartaklama, kişisel eşyalarına el koyma, üzerlerinde sadece iç çamaşırlarıyla bırakma gibi oldukça sert taktikler uyguladığına işaret etti. Yunan hükümeti ise bu raporla ilgili yorum yapmadı.