‘Önlemler etkisini göstermeye başladı’

Çin’in Hubey Eyaleti’ne bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019’da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınında ülkede son 24 saatte 142 kişi yaşamını yitirirken, 2009 yeni vaka tespit edildi. Yeni can kayıplarının 139’u Hubey, 2’si Sıçuan eyaletlerinde, 2’si de başkent Pekin ile Çongçing kentlerinde oldu. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde şüpheli vaka sayısı 8228, virüslü hastalarla temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınan kişi sayısı da 158 bin 764 oldu. Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı, biri Hong Kong’da olmak üzere 1666’ya yükseldi. Kesinleşen virüs bulaşan kişi sayısı, 11 bin 272’sinin durumu ağır olmak üzere, 68 bin 500’e çıktı. Bugüne kadar iyileşerek taburcu olanların sayısı 9419’a ulaştı. Çin’in Şensi bölgesindeki Xi’an kentinde hastaneye kaldırılan ve ağır Kovid-19 semptomları gösteren bir hasta, iyileşerek taburcu oldu. Çin’in resmi haber ajansı Xinhua, taburcu olan hastanın ağır semptomlar göstermesine rağmen iyileşen ilk hasta olduğunu duyurdu.

‘Vakalar azaldı’

Komisyon Çin’de son üç gündür yeni görülen koronavirüs vakalarında azalma olduğunu açıkladı. Hastalığın teşhis yönteminde yapılan değişiklikler nedeniyle hafta başında açıklanan yeni vaka sayısında ciddi bir artış görülmüştü. Ancak daha sonra yeni vaka sayısındaki artış hızı düşmeye başladı. Virüs, Çin dışında da 30’a yakın ülkede 500’den fazla kişide görüldü. Tayvan, Kovid-19 hastalığı nedeniyle ilk can kaybının yaşandığını açıkladı. Böylece Çin dışında; Tayvan, Fransa, Hong Kong, Filipinler ve Japonya’da olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, Çin’in virüsün yayılmasını engellemek için aldığı önlemlerin etki etmeye başladığını söyledi. Çin hükümeti, hastalığın yayılmasını engellemek için gündelik hayatı etkileyen bir dizi ciddi kısıtlama devreye soktu. Alınan önlemler ağırlıklı olarak virüsün ortaya çıktığı Hubey ve başkenti Vuhan’ı kapsıyor. Dış dünya ile bağlantısı kesilen Vuhan’a giriş ve çıkışlar halen yasak. Son olarak, başka şehirlerden başkent Pekin’e gelenlerin 14 gün karantinaya alınması zorunlu hale getirildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen güvenlik konferansında yaptığı konuşmada dünyaya hızla yayılan salgının hangi yöne gideceğini tahmin etmenin imkânsız olduğunu belirterek, hükümetlere “Kovid-19’a karşı hazırlıklı olun” çağrısında bulundu.

Gemiden tahliye

Japonya’nın Yokohama kentinde karantinada olan “Diamond Princess” adlu cruise gemisinde 70 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Böylece, gemide koronavirüse yakalananların sayısı 355’e çıktı. 3700 kişinin bulunduğu gemideki karantinanın 19 Şubat’a kadar sürmesi bekleniyor. Koronavirüs vakaları nedeniyle karantinada tutulan yolcu gemisindeki ABD vatandaşlarının tahliye edileceği bildirildi. ABD’nin Tokyo Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, gemisinde bulunan Amerikan vatandaşlarının bugün charter uçak ile tahliye edileceği kaydedildi.

Başbakanın karşıladığı yolcudan virüs çıktı

Koronavirüs endişesi nedeniyle 5 ülkenin karaya yanaşmasına izin vermediği, sonra Kamboçya tarafından kabul edilen “MS Westerdam” adlı cruise gemisindeki ABD’li bir yolcuda koronavirüse rastlandı. Yapılan testler sonucunda 2200 kişilik gemide virüse rastlanmadığının açıklanması üzerine Kamboçya’ya yanaşan MS Westerdam’daki yolcuları Kamboçya Başbakanı Hun Sen karşılamıştı. Ayrıca, Kamboçya’da da testleri negatif çıkan 145 yolcu ülkelerine dönemde için Malezya’ya gitmişti.

Profesöre ev hapsi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’i koronavirüs krizi nedeniyle eleştiren Çinli profesör hukukçu Xu Zhangrun’un günlerce ev hapsinde tutulduğu, sosyal medyadan engellendiği ve son olarak da evinin internetinin kesildiği ortaya çıktı. Zhangrun son yazısında, “Artık çok kolay bir şekilde yeni cezalara maruz kalacağımı tahmin edebiliyorum. Gerçekten de, bu yazdığım son yazı bile olabilir” dedi.

Kandaki umut

Çin’de tedavilerinin ardından iyileşen hastalardan alınan kanların, plazmadaki antikor yoğunluğu nedeniyle durumu ağır olan hastaların tedavisinde iyi sonuç verdiğinin görüldüğü açıklandı. Çin basınında yer alan haberlere göre, kritik durumdaki 10 hastanın tedavisinde kullanılan plazma ürünü sayesinde hastaların 10 ila 24 saatlik süreçte iyileşme gösterdiği belirtildi. Bazı hastanelerin taburcu edilen hastaları kan bağışında bulunmaya teşvik ettiği bildirildi. Hong Kong Çin Üniversitesi Tıp Fakültesi İlaç ve Tedavi Bilimi Bölümü Başkanı David SC Hui ise, Kovid-19 taşıyan 100’den fazla kişinin Ebola ilacı olarak kullanılan “Remdesivir”e olumlu yanıt verdiğini belirtti. Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang Şinmin de 3 ilacın insan üzerinde denendiğini açıkladı.