Ortak devriyeye tahrik saldırısı

M 4 karayolunda icra edilen devriye Lazkiye kuzey kırsalında yer alan Ain Hor Köyü’nden başladı. Araç konvoyu, Eriha yakınlarındaki Eriha-Musaybin arasında roketatarlı saldırıya uğradı. Saldırıda can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından “Devriye esnasında teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda bir aracımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Saldırının gerçekleştirildiği bölge ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir” bilgisini verdi. 21 Temmuz’da gerçekleştirilen 21. ortak devriye faaliyeti sırasında da intikal güzergâhında bombalı araç saldırısı düzenlenmiş, konvoyda görevi iki araçta kısmi hasar meydana gelmişti. Yerel kaynaklardan ulaşan bilgilere göre saldırıyı DAEŞ paralelinde faaliyet gösteren Hattab Şişani grubu üstlendi. Yerleri tespit edilen saldırgan grup, SİHA atışı ile etkisiz hale getirildi.