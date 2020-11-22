Oruç Reis’in görev süresi uzatıldı

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, Antalya İstasyonu üzerinden yeni bir Navtex duyurusunda bulundu. Buna göre, Doğu Akdeniz’de, Fethiye ve Kaş açıklarında faaliyet yürüten Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yanı sıra Ataman tedarik gemisiyle Cengiz Han taşıma gemisinin görev süresi 29 Kasım’a uzatıldı. Böylece gemilerin görev süresi 6. kez uzatılmış oldu. Oruç Reis ve beraberindeki gemilerin bölgedeki görev süresi 23 Kasım’da bitiyordu.



Yeni araştırma sahası, yine Antalya Kaş açıkları oldu.



Öte yandan İzmir İstasyonu üzerinden de üç Navtex duyurusu yapılarak, Ege’deki adaları uluslararası hukuka aykırı silahlandıran Yunanistan’a uyarıda bulunuldu. Türkiye daha önce Navtex yoluyla, Ege’de, en az 5 kez Lozan hatırlatmasında bulunmuştu.



