Otomatik silahla poz verdi

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gelen Aleksandr Lukaşenko’nun üzerinde çelik yelek ve elinde AK-47 saldırı tüfeği olduğunu gösteren video, devlet ajansı Belta tarafından paylaşıldı. Lukaşenko’nun yanında 15 yaşındaki oğlu Nikolay’ın da elinde otomatik silahla eşlik etmesi dikkat çekti. Lukaşenko, protestoculara karşı saraya giden yolu kapatan güvenlik güçlerinin yanına gelerek teşekkür etti.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun, Litvanya’da bulunan eski Belarus Cumhurbaşkanı Adayı Svetlana Tikhanovskaya ile görüştü. Başkent Vilnius’ta yapılan görüşmeden sonra açıklamalarda bulunan Biegun, “ABD, Belarus’ta seçimlerden sonra gördüğümüz insan hakları ihlallerini ve kaba kuvveti kınıyor. Belarus yönetimine siyasi tutukluları serbest bırakması için çağrı yapıyoruz” dedi. Ülkedeki Lukaşenko karşıtı eylemler devam ediyor.

Litvanya’da Belarus sınırına insan zinciri

Belarus’ta Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’ya karşı protesto eden halk ile beraber olduklarını göstermek için Litvanya’da yaklaşık 50 bin kişi “dayanışma zinciri” oluşturdu. Aralarında Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda’nın bulunduğu binlerce kişi ülkenin başkenti Vilnius’ten Belarus sınırına kadar 30 kilometrelik bir insan zinciri oluşturdu.