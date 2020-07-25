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25.07.2020 - 15:39 | | AA

Pakistan Başbakanı Han Ayasofya-i Kebir Camii kararı dolayısıyla Türkiye'yi kutladı

Pakistan Başbakanı Han, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılması dolayısıyla Türkiye'yi kutladı.

Pakistan Başbakanı Han Ayasofya-i Kebir Camii kararı dolayısıyla Türkiye'yi kutladı

Pakistan Başbakanı İmran Han, dün akşam geç saatlerde Twitter’dan yaptığı açıklamada, Ayasofya-i Kebir Camii'nde 86 yıl aranın ardından ilk ibadetin yapıldığı bu tarihi günde Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladığını bildirdi.

Aralarında Pakistan Cemaat-i İslami Partisi (JI) lideri Siracül Hak, Pencap Başbakanı Osman Buzdar ve çok sayıda Pakistanlı milletvekilinin de bulunduğu siyasetçiler de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılmasından dolayı sosyal medyada memnuniyetlerini ifade eden mesajlar paylaştı.

 

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