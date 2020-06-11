Palme cinayeti dosyası 34 yıl sonra kapatıldı

İsveç eski Başbakanı Olof Palme’yi 34 yıl önce öldüren kişinin, İsveçli “Skandia Adamı” olarak anılan Stig Engström olduğu açıklandı. Engström’ün hayatta olmadığını belirten Başsavcı, dosyanın kapatıldığını bildirdi.



Palme suikastı dosyasının Başsavcısı Krister Petersson, dün, şef araştırmacı Hans Melander ile birlikte internet üzerinden düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin merakla beklenen detayları açıkladı. Petersson, Olof Palme cinayetinde baş şüphelinin, 2000 yılında intihar ederek ölen Stig Engström adındaki kişi olduğunu, öldüğü için hakkında yasal işlem başlatılamadığından dosyanın kapatılmasına karar verildiğini söyledi. Palme’nin vurulduğu yerin çok yakınında bulunan Skandia adlı sigorta şirketinde çalışan ve aşırı sağ eğilimli olduğu belirtilen katil Engström’ün, atış kulübü üyesi olduğu ve iyi silah kullandığına işaret edildi.



Serbest bırakılmıştı



Hindistan’da doğan ve İsveç’te büyüyen Engström’ün, Palme’nin öldürüldüğü gece çalıştığı, üç görgü tanığı tarafından “silahı ateşleyen kişi” olarak gösterilmesine ve zanlı olarak ifadesinin alınmasına rağmen serbest bırakıldığı kaydedildi. Engström’ün, “tanık olarak” polise verdiği ifadesinde, yolda yürürken kaldırımda sırt üstü yatan birini gördüğünü belirterek “Yerde kan gördüm. Metro istasyonuma gidip gitmeme konusunda tereddüt ettim” dediği belirtilmişti.













Engström’ün, silah koleksiyonu bulunan bir arkadaşının olduğu, bu kişinin Amerikan ordusunda bir süre görev yaptığı ve Palme’nin de vurulduğu Magnum marka tabancalarla özel olarak ilgilendiği de ifade ediliyor. Cinayetten sonra eşinden ayrılan Engström’ün, 1999 yılında alkolik olduğu ve 2000 yılında da intihar ederek hayatına son verdiği bildirildi. Eski eşi, bir gazeteye verdiği söyleşide, Engström’ün “çok korkak biri” olduğunu belirterek, cinayeti işlemiş olabileceğine inanmadığını öne sürmüştü.



Palme cinayetini araştıran Hans Melander ise, cinayetin arkasında bir komplo olmadığını, fakat bunun dışlanamayacağını belirtti. Cinayeti ilk soruşturan polis şefi Hans Holmer, olayda terör örgütü PKK’nın da rolü olabileceğini belirtmişti. Nitekim Palme’nin öldürülmesinden önce İsveç hükümeti, PKK’yı “terör örgütü” olarak gördüğünü açıklamıştı.



Sosyal Demokrat lider Palme, 34 yıl önce başkent Stockholm’ün merkezinde suikasta uğramıştı. Eşi Lisbet ile gece sinema çıkışında vurulan Olof Palme, karnına isabet eden iki kurşunla kaldırımda can vermişti. Saldırıda Lisbet Palme de yaralanmıştı. Öldürüldüğünde ikinci dönem başbakanlık görevini yürüten Palme, sıradan bir vatandaş gibi yaşıyor ve korumalar olmadan dolaşıyordu. Palme, gerek ülkesinde gerekse de uluslararası arenada sert görüşlere sahip bir politikacı olarak biliniyordu. Cinayetle ilgili olarak bugüne kadar 10 bine yakın kişinin ifadesinin alındığı belirtilirken, 130 kişinin de cinayeti üstlendiği öne sürülüyor. Cinayetle ilgili yalnızca bir kişi, daha önceden sabıkası bulunan Christer Pettersson hapse atılmış, ancak bu kişi de, üç ay sonra serbest bırakılmıştı.



‘Ödülü istemiyorum’



Bu arada Olof Palme’nin katili olarak açıklanan Stig Engström’ün adını, ilk kez, 2018 yılı mayıs ayında “Magasinet Filter” adındaki aylık gazeteye yazdığı haberinde deşifre eden İsveçli gazeteci Thomas Pettersson, devletin 1987 yılında koyduğu ödülü almayacağını söyledi. Pettersson, “Bende bulunan materyallerde belirleyici kanıtlar yoktu, o nedenle ödül için talepte bulunmayacağım” dedi.