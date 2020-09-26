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26.09.2020 - 09:36 | | www.milliyet.com.tr

Paris'teki saldırıya ilişkin yedi kişiye gözaltı

Fransa'nın başkenti Paris'te Charlie Hebdo'nun eski binasının yakınlarında yaşanan bıçaklı saldırı olayına ilişkin yedi kişi gözaltına alındı.

Paris'teki saldırıya ilişkin yedi kişiye gözaltı

Cuma günü yaşanan olayda saldırgan kasap bıçağıyla dört kişiyi yaralamıştı.18 yaşında Pakistan uyruklu olduğu öğrenilen zanlı olay yerinde yakalanarak tutuklanmıştı.

BBC'nin haberine polis diğer altı şüphelinin gözaltında olduğunu ve sorgulandığını söyledi.

Olay Fransa'da terör saldırısı olarak nitelendirildi.

Saldırının kurbanlarının kimlikleri açıklanmadı ancak polis yaralılardan birisinin erkek, birisinin kadın olduğu ve bir televizyon yapım şirketinde çalıştıkları bilgisini paylaştı.

Fransa Başbakanı Jean Castex muhabirlere yaralıların durumunun ağır olmadığı bilgisini aktardı.

 

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