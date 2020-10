‘Paşinyan masaya olumlu yaklaşmıyor’

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısının hem Doğu Akdeniz hem Libya hem de Suriye’de gerilimin yaşandığı bir dönemde gerçekleşmesinin manidar kabul edilebileceğine dikkat çeken AGİT Minsk Grubu’nun eski ABD Eş Başkanı ve ABD’nin eski Azerbaycan Büyükelçisi Matthew Bryza, Milliyet’e yaptığı değerlendirmede “Macron’un, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı büyük bir öfkesi var ve tarafsız kalamadığı görülüyor. Çatışma terk edilip müzakere masasına dönülebilir. Ancak müzakerelere Paşinyan olumlu yaklaşmıyor” dedi.



Pompeo ile görüşme



Ermenistan güçlerinin Dağlık Karabağ’daki ikinci ateşkesi de ihlali sürerken, AGİT Minsk Grubu Eş Başkanları Rusya, ABD ve Fransa düğmeye bastı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, çarşamba günü Moskova’da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı ile ayrı ayrı bir araya geldi. Bugün ise her iki bakanı ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Washington’da ağırlayacak. AGİT Minsk Grubu’nun eski ABD eşbaşkanı ve ABD’nin eski Azerbaycan Büyükelçisi Bryza, Milliyet’in son gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, “AGİT Minsk Grubu’nun beyin ölümünün gerçekleştiği”ne ilişkin sözleri için Bryza, “Bu bana, Macron’un NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti açıklamasını hatırlattı. Ancak Macron şu an Ermenistan lehine vites değiştirdi. Bence Sayın Şentop’un bu tepkisi Fransa’ya oldu. AGİT Minsk Grubu’nun beyin ölümünün gerçekleştiğine inanmıyorum” dedi.



Macron’un, Ermenistan’dan yana tavır koyduğunu vurgulayan Bryza, şunları söyledi: “Macron’un, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı büyük bir öfkesi var ve bu meselede tarafsız kalamadığı görülüyor. Ancak her şeye rağmen bir eş başkan olarak görevini sürdürüyor. Yani şu an kilit oyuncular fiilen var. Çünkü bu grubun rolünden çok, Azerbaycan’ın sahadaki askeri başarısı öne çıkıyor. Rusya ise, Paşinyan’a kavgayı bırakması için rehberlik ediyor. Eğer ikna edilebirse hızla müzakereler başlar. Müzakerelere Paşinyan olumlu yaklaşmıyor. Putin de Paşinyan ile doğrudan görüşmüyor. Öte yandan Türkiye de, Aliyev’e siyasi açıdan arka çıkıyor, her koşulda destekleyeceğini dile getiriyor.”



Bryza: Ermenistan’ın saldırısı manidardır



Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısının, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye’de yaşananlar düşünüldüğünde “manidar” kabul edilebileceğini söyleyen Bryza, şunları söyledi: “Türkiye’nin merkezde ve öteki yanda Fransa’nın olduğu konular arasında başta Doğu Akdeniz, Libya, Suriye yer alıyor. Bütün bu konular tabii birbiriyle bağlantılı olabilir.”