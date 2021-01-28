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28.01.2021 - 17:56 | | AA

Paşinyan'a istifa baskısı bitmiyor!

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da protestocular, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi talebiyle gösteri düzenliyor.

Paşinyan'a istifa baskısı bitmiyor!

Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından başlayan protesto gösterileri bugün de devam ediyor.

İstifasını istedikleri Paşinyan aleyhinde sloganlar atan protestocular, başsavcılık binasına girmeye çalışırken, bunu engellemeye çalışan polis ve protestocular arasında arbede yaşandı.

Ermenistan'da halk, Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından 10 Kasım'da protesto gösterilerine başlamıştı.

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