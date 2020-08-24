Penguenlerin Antarktika'ya başka yerden geldiği keşfedildi

Bilim insanları penguenlerin kökeninin yıllardır sanıldığı gibi Antarktika'dan değil Avustralya ve Yeni Zelanda'dan geldiğini keşfetti.

ABD'nin Berkeley kentindeki California Üniversitesi'nden (UC Berkeley) araştırmacılar dünyanın diğer bölgelerindeki müze ve üniversitelerle işbirliği yaparak 18 farklı penguen türünden alınan kan ve doku örneklerini inceledi.

Araştırmacılara göre penguenler 22 milyon yıl önce Avustralya ve Yeni Zelanda'da kökenlendi ardından kral ve imparator penguenlerin ataları bu gruptan ayrılarak büyük ihtimalle gıda bolluğu nedeniyle Antarktika sularına doğru hareket etti.

Penguenlerin bin yıllık bir dönem içindeki hareket ve çeşitlenmesini zamanda geriye dönük şekilde incelemek için genetik bilgilere bakan araştırmacılar, hakemli bilimsel yayın Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri'nde pazartesi yayımlanan makalede şu ifadelere yer verdi:

"Sonuçlarımız penguen taç grubunun Miyosen dönemde daha önce düşünüldüğü gibi Antarktika değil Yeni Zelanda ve Avustralya'dan kökenlendiğini ortaya koydu. Penguenler ilk olarak ılıman ortamlarda yaşadı ardından soğuk Antarktika sularına yayıldı."

Araştırmanın bulguları kral ve imparator penguenlerin diğer penguen soylarının "kardeş grubu" olduğu teorisini de doğruluyor.

Penguenler günümüzde Avustralya, Yeni Zelanda, Antarktika, Güney Amerika, Güney Atlantik, Güney Afrika, Hint Okyanusu adaları ve subtropikal bölgelerde bulunuyor.

Araştırmada ayrıca henüz bilimsel sınıflandırılması yapılmamış yeni bir penguen neslinin varlığı da keşfedildi.

İKLİM KRİZİ TEHDİDİ

Çalışmanın sonuçları penguenlerin değişen iklimlere uyum kapasitesine ışık tutsa da iklim krizinin bu canlılara thdit ettiğine vurgu yapıldı.

Çalışmanın baş yazarlarından UC Berkeley'de biyoloji profesörü Rauri Bowie "Bu canlıların farklı habitatlarda yaşayabilecek şekilde çeşitlenmesinin milyonlarca yıl aldığını vurgulamak istiyoruz. Okyanusların şu anki ısınma ölçeğiyle penguenler bu kadar hızlı şekilde değişen iklime uyum gösteremeyecek" dedi.

Antarktika'daki bazı penguen kolonileri son 50 yılda iklim değişikliği sebebiyle yaklaşık yüzde 75 oranında azalma gösterdi.

Kaynak: Independent Türkçe