Yetkililer, ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "ICBM" olarak bilinen kÄ±talar arasÄ± balistik fÃ¼zelerin, 50 yÄ±ldÄ±r kesintisiz kullanÄ±lan Minuteman 3'Ã¼n yerine geÃ§irilmesinin 95,8 milyar dolara mal olacaÄŸÄ±nÄ± hesap ettiÄŸini bildirdi.Â

Bu rakamÄ±n, 4 yÄ±l Ã¶nceki tahminin 10 milyar dolar Ã¼zerinde olduÄŸu ifade edildi.Â

Eski ABD Savunma BakanÄ± William J. Perry dahil bazÄ± yetkililer, ulusal gÃ¼venliÄŸin ICBM'ler olmadan da saÄŸlanabileceÄŸini savunurken, Pentagon yeni nÃ¼kleer cephaneliÄŸin caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hayati olduÄŸunu belirtiyor.Â

Trump yÃ¶netimi, 2018 nÃ¼kleer politika deÄŸerlendirmesinde yeni nesil ICBM'lerin sahaya Ã§Ä±karÄ±lma taahhÃ¼dÃ¼nÃ¼ yinelemiÅŸti.Â

Her biri tek bir nÃ¼kleer baÅŸlÄ±ÄŸa sahip 400 Minuteman fÃ¼zesinden oluÅŸan filo, Montana, Kuzey Dakota, Colorado, Wyoming ve Nebraska'daki yer altÄ± depolarÄ±nda bulunuyor.Â

FÃ¼zelerin sayÄ±sÄ± kÄ±smen, Rusya ile ABD arasÄ±nda 2010 yÄ±lÄ±nda imzalanan ve Åžubat 2021'de sÃ¼resi dolacak olan Stratejik SaldÄ±rÄ± SilahlarÄ±nÄ±n AzaltÄ±lmasÄ± AnlaÅŸmasÄ± ile belirleniyor.Â

Rusya anlaÅŸmayÄ± bir yÄ±l daha uzatmayÄ± isterken, Trump yÃ¶netimi bunun iÃ§in Moskova tarafÄ±ndan kabul edilmeyen yeni koÅŸullar Ã¶ne sÃ¼rÃ¼yor.Â

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladÄ±ÄŸÄ± Stratejik SilahlarÄ±n AzaltÄ±lmasÄ± anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n (START 1 ve START 2) uzantÄ±sÄ± niteliÄŸindeki "New START" (Yeni START) anlaÅŸmasÄ±, Washington ile Moskova arasÄ±ndaki yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kteki son nÃ¼kleer anlaÅŸma niteliÄŸini taÅŸÄ±yor. AnlaÅŸma uzun menzilli nÃ¼kleer silah baÅŸlÄ±klarÄ±na ve fÃ¼zelere kÄ±sÄ±tlama getiriyor.Â

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, geÃ§en yÄ±l Rusya ile imzalanan orta menzilli nÃ¼kleer silahlarÄ±n azaltÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin Orta Menzilli NÃ¼kleer Kuvvetler AnlaÅŸmasÄ±'ndan (INF) Ã§ekildiklerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â

ABD ayrÄ±ca Ohio sÄ±nÄ±fÄ± stratejik denizaltÄ±larÄ±nÄ±n yerine yeni balistik fÃ¼ze denizaltÄ± filosu, B-2 hayalet uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n yerine yeni uzun menzilli nÃ¼kleer kapasiteye sahip bombardÄ±man uÃ§aÄŸÄ±, yeni nesil havadan atÄ±lan nÃ¼kleer cruise fÃ¼zesi, yeni nÃ¼kleer komut ve iletiÅŸim sistemi inÅŸa ediyor, yenilenmiÅŸ savaÅŸ baÅŸlÄ±klarÄ± Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

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