14.08.2020 - 00:10 | | AA
Pentagon'dan 'Doğu Akdeniz' açıklaması
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Doğu Akdeniz'deki gerginliğin düştüğünü görmek istediklerini belirterek, Fransa ve Türkiye'ye "anlaşmazlıklara bir çözüm bulmaları" çağrısı yaptı.
Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hem Türkiye hem de Fransa'nın "oldukça önemli NATO müttefikleri" olduğunu vurgulayan Hoffman, "ABD, Doğu Akdeniz'deki tansiyonun düştüğünü görmek istiyor." dedi.
Hoffman, "Fransa ve Türkiye'yi birlikte çalışmaya devam ederken ve daha az iş birlikçi bir ortamda savaş gemileri ya da hava araçlarına sahip olma zorunluluğu barındırmayan çözümler bulurken görmek istiyoruz." ifadesini kullandı.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.