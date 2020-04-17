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17.04.2020 - 00:30 | | AA

Peru ve Ekvador'da corona virüsten ölenlerin sayısı artıyor

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 20 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 274'e, toplam vaka sayısı ise 1016 artarak 12 bin 491'e ulaştı.

Peru ve Ekvador'da corona virüsten ölenlerin sayısı artıyor

Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı 3 bin 188'e çıktı.

Ekvador'da ölü sayısı 403'e yükseldi

Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'dan sonra salgından en çok etkilenen Ekvador'da ise, ulusal basında çıkan haberlere göre, ölenlerin sayısı son 24 saatte 15 kişi artarak 403 oldu. Ülkedeki vaka sayısı da 367 yükselerek 8 bin 225'e ulaştı.

Ekvador'da salgının merkezi olarak nitelendirilen Guayas eyaletinin başkenti Guayaquil'de de vaka sayısı 5 bin 551'e yükseldi.

Öte yandan, Devlet Başkanı Lenin Moreno, basına yaptığı açıklamada, salgına ilişkin ekonomik tedbirler kapsamında kendisi ve tüm kabinenin maaşlarında yüzde 50 kesintiye gideceklerini bildirdi.

New Jersey'de bir bakımevinde 17 ceset bulunduABD’nin New Jersey (NJ) eyaletindeki en büyük yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu. Ölümlerin yeni tip corona virüsle (covid-19) bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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