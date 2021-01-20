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20.01.2021 - 04:19 | | AA

Peru'da 266 sağlık çalışanı Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Peru'da salgının başlangıcından bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 266 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Peru'da 266 sağlık çalışanı Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Ulusal basındaki haberlere göre, ilk Kovid-19 vakasının 3 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölümün ise 7 Mart'ta görüldüğü ülkede, bugüne kadar 266 sağlık çalışanı virüsten öldü, 12 bin 755 sağlık personelinde Kovid-19 tespit edildi.

Peru Tıp Enstitüsü Dekanı Miguel Palacios açıklamasında, ülkedeki yoğun bakım ünitelerinin tamamen dolduğunu vurgulayarak, "Yılbaşından bu yana 10 doktorumuz öldü, 40 tanesi yoğun bakımdadır. Artık ailelerini bir daha göremeyecek meslektaşlarımız var, telafisi olmayan bir acıya tanık oluyoruz." ifadesini kullandı.

Durumları ciddi olan bazı doktorların başkentteki hastanelere nakledilmesi gerektiğine işaret eden Palacios "Maalesef hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yer yok. Hükümetten arkadaşlarımız için daha fazla endişelenmelerini rica ediyoruz." dedi.

Peru'da şimdiye kadar 1 milyon 68 bin 802 kişi Kovid-19'a yakalanırken, 38 bin 931 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

 

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